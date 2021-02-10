Koulibaly olmadı, Ozan Kabak geldi

Premier Lig´de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın uzağında kalan Liverpool, savunma oyuncularının sakatlanmasının ardından milli futbolcu Ozan Kabak´ı kadrosuna dahil etmişti.

İngiliz ekibi, Ozan Kabak ve Ben Davies transferlerinin öncesinde Napoli´nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly´yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak İtalyan ekibinin 29 yaşındaki savunmacı için 100 milyon Sterlin talep etmesi, Liverpool´u alternatif oyunculara yöneltti. İngiltere basının yer alan haberlere göre; Koulibaly´yi kadrosuna katamayan Liverpool, Championship ekibi Preston´dan Ben Davies ve Schalke 04´ten milli futbolcu Ozan Kabak´ı renklerine bağladı.

Teknik direktör Jürgen Klopp, Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlığından dolayı daha önce yüksek bonservis bedeline rağmen Koulibaly´yi kadrosunda görmek istediğini açıkça belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından kadroya katılan Ben Davies ve Ozan Kabak ise yeni takımlarında henüz forma giyme şansı bulamadı.