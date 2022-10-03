Köyde korku dolu saatler! Böyle bulundu

Malatya'da, şizofreni hastası torunu ile birlikte evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki Makbule Karabulut ile şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut (22), yakınları ile köylülere korku dolu saatler yaşattı.
Ferdi Durdu'nun haberine göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesi'nde yaşayan Makbule Karabulut ile şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut dün saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple evden ayrıldı.
YAKINLARI JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ
Uzun süre haber alınamayan Makbule ve İbrahim Karabulut'un yakınları jandarmadan yardım istedi. Ardından yaşlı kadın ile torununun bulunması için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.
TORUN YALNIZ BULUNDU
AFAD ekiplerinin de deste verdiği çalışma sonucu İbrahim Karabulut, yaklaşık 6 saat sonra Dilek Mahallesi girişinde bulundu. Genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ancak Makbule Karabulut'a ulaşılamadı.
SABAH SAATLERİNDE ULAŞILDI
Gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşlı kadını sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi'ndeki arazide buldu. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaşlı kadın da hastaneye kaldırılarak, kontrolden geçirildi.
Öte yandan, İbrahim Karabulut'un bir süre Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
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