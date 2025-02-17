‘Kozmopolis: İnce Çizgi’nin gösterimi gerçekleştirildi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Fatih Öztürk ile Okan Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’de Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışından kapanışına kadar uzanan süreci ele alarak, Türkiye’nin çok kültürlü yapısına ve tarihsel dönüşümüne ışık tutuyor.

Belgeselde; okulun mezunlarından Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Prof. Konstantinos Delikostantis, Derkon Metropoliti Apostol Danilidis, akademisyen; Andonis Chatzopoulos ile tarihçi ve yazar Pelin Batu, Prof. Dr. Salih İnci’nin görüşleri yer alıyor. Okulun mezunlarının anlatımlarıyla film, yalnızca bir eğitim kurumunun tarihini değil, aynı zamanda İstanbul’un kozmopolit geçmişini, dini - kültürel ve sosyolojik çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

1844'te açılan, 1971'de eğitim faaliyetlerine son veren Heybeliada Ruhban Okulu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdi. ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeseli, bu köklü okulun geçmişini incelerken, iki farklı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal dinamiklerini de ele alıyor.

‘Kozmopolis: İnce Çizgi’nin yönetmenlerinden Fatih Öztürk, gecede yaptığı konuşmada belgeselle ilgili şöyle konuştu: Bu gece, ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeseliyle sinemanın büyülü dilini yeniden keşfetme, anlama ve anlatma fırsatı buluyoruz. Bu belgesel, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil; aynı zamanda geleceğe umutla bakmamız için bir çağrıdır. Heybeliada Ruhban Okulu’nun hikayesini izlerken, ortak değerlerimizin bizi nasıl birleştirdiğini ve çeşitliliğin içinde nasıl bir bütün oluşturduğumuzu bir kez daha hissediyoruz.

Galata Rum İlköğretim Okulu’nda düzenlenen gala gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Geceye; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tarihçi ve yazar Pelin Batu, akademisyenler, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katılırken, düzenlenen gösterim büyük ilgi gördü.

Fatih Öztürk

Belgeselin diğer yönetmeni Okan Şeker ise duygularını; “İstanbul, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişim noktası, farklı inançların, kültürlerin ve dillerin iç içe geçtiği bir kozmopolis oldu. İstanbul’un kozmopolit yapısı sürekli olarak ince bir çizgi üzerinde yürümüştür. Belgeselin hikâyesi de bu ince çizginin bir yansımasıdır” şeklinde dile getirdi.

Çekimleri bir yıl süren belgesel, Heybeliada Ruhban Okulu, Aya Triada Manastırı, İstanbul Rum Patrikhanesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi farklı mekanlarda gerçekleştirildi. Belgesel, arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla okulun geçmişini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.