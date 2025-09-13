Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 80 puanla nereye girilir? 2025 KPSS atama puanları açıklandı mı?

        KPSS 80 puanla nereye girilir? 2025 KPSS atama puanları açıklandı mı?

        KPSS Alan Bilgisi 1. gün 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10:15'te, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 14 Eylül 2025 Pazar saat 10:15'te uygulanacak. Sınava katılım gösteren adaylar KPSS 80 puanla nereye girilir sorusuna yanıt arıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlamak isteyen adayların, geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları şart. Peki, 2025 KPSS atama puanları açıklandı mı, 80 puanla nereye girilir?

        Giriş: 13.09.2025 - 07:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:35
        1

        KPSS atama puanları 2025 sınava katılım sağlayan adayların gündeminde. KPSS Alan Bilgisi sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar merakla puanlarına göre hangi kurumlara yerleşebileceklerini araştıracak. Peki KPSS 80 puanla nereye girilir? 2025 KPSS atama puanları açıklandı mı?

        2

        KPSS'DE 80 PUANLA ATAMA YAPILIR MI?

        KPSS Alan Bilgisi oturumuna giren adayların, aldıkları 60-90 arası puanlarla memuriyete atanıp atanamayacağı çeşitli koşullara bağlıdır. Atamalarda belirleyici olan en önemli faktörler; açılan kontenjan sayısı, tercih edilen kurumun kadro şartları olarak öne çıkıyor.

        3

        Geçmiş dönem puanları incelendiğinde bazı kadrolara 60-65 puanla dahi yerleşme imkânı bulunurken, popüler kurum ve büyükşehir kadrolarında puanların 85-90 seviyelerine kadar yükseldiği görülüyor.

        2024 ATAMA VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

