        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman? KPSS Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

        KPSS ne zaman? KPSS Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

        Memur olmak isteyen binlerce vatandaş KPSS tarihi araştırması yapıyor. KPSS Alan Bilgisi 1.ve 2.oturum başlangıç ve bitiş saati belli oldu. Sınava girecek adaylar; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik için alan sınavlarından sorumlu olacak. Peki KPSS ne zaman? KPSS Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:33
        1

        KPSS tarihi, saati ve kaç dakika süreceği belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı gerçekleşti. Şimdi gözler Alan Bilgisi sınavlarına çevrildi. Peki 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar…

        2

        KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.

        13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 14.45'te başlayacak.

        14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.

        3

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS sınavları için giriş yerleri ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanıyor.

        KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

