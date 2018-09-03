KPSS - Ön lisans başvuru ve son başvuru tarihi, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu personeli adaylarının gündemine girdi. Peki; KPSS - Ön lisans sınavı başvuru tarihi ve son başvuru tarihi ne? ÖSYM sınav takvimini duyurdu. İşte 2018 KPSS - Ön lisasns sınavı ile ilgili merak edilenler...

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru tarihi: 28 Ağustos - 12 Eylül 2018

Geç başvuru tarihi: 26 Eylül 2018

Sınav tarihi: 4 Ekim 2018

Sonuç tarihi: 29 Ekim 2018

2018 KPSS önlisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman başvuru ve sınav ile ilgili detaylar da belli olacak.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI - KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

-A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

-B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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