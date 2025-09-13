KPSS puan hesaplama formülü: 2025 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugün düzenlenen 1. ve 2. oturumlarda ter döken adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile birlikte doğru ve yanlış sayısını kontrol edecek. Yaptığı netlere göre alacağı puanı hesaplamak isteyenler ise Lisans KPSS puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Alan Bilgisi KPSS puanı nasıl hesaplanır, sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2025 KPSS sınav puanı hesaplama formülü.
2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumu bugün gerçekleştirildi. 3. oturum ise 14 Eylül Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar, KPSS puan hesaplama yöntemi hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada doğru-yanlış sayılarını hesaplamak ve KPSS Lisans puanı ile ilgili tahmini bir sonuç elde etmek isteyen memur adayları, ‘’KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?’’ sorularını gündeme taşıdı. 2025 KPSS başvuru kılavuzunda puan hesaplama yöntemine yer verildi. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, Alan Bilgisi KPSS sınav puanı hesaplama formülü!
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 1.VE 2. OTURUMLARI BUGÜN DÜZENLENDİ
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlendi.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.15'te başlayacak.
KPSS SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve böylece adayın aldığı ham puan ortaya çıkacak.
Yani KPSS’de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
KPSS klavuzunda sınavın nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgi verildi. Buna göre;
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + ----------------------------
[2 ( B – X )] – S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Örneğin P1 puan türünde; genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:
35-12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.