Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS sınavlarına hazırlanıyor. KPSS lisans sınavlarına kısa süre kalırken adaylar KPSS giriş belgesini sorguluyor. Geçtiğimiz sınavlara bakılacak olursa sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 08:58 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS sınav yerleri merak ediliyor. Sınav takvimine göre ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu sınavı gerçekleşecek. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        2

        KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz dönemdeki sınavlara baktığımız zaman sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

        3

        KPSS NE ZAMAN?

        2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Detaylar için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        7 ilde alevler yükseldi
        7 ilde alevler yükseldi
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!