KPV - HIFK Helsinki maçı heyecanı

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KPV, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü HIFK Helsinki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi KPV 27 puanla 3. sırada, HIFK Helsinki 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi KPV, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. HIFK Helsinki, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 371 kodlu maçı oynayanlar; KPV galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, HIFK Helsinki galibiyet oranı 2.55.

KPV önceki hafta Hameenlinna mücadelesinde 5-2 yenildi.

HIFK Helsinki ise PK-35 karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KPV, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

HIFK Helsinki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. HIFK Helsinki, 10 gol atarken 8 gol yedi.

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