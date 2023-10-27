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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kendi arıtma sistemlerinin yer aldığı en çevreci özelliğe sahip İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın hizmete açılış törenine katıldı. Uraloğlu, "Bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonun üstüne çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:10
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        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
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        İzmir'de Yeni Foça Yat Limanı’nın hizmete açılış törenine katılan Bakan Uraloğlu, “İzmir'i 5 Yeni Yat Limanı ile Türkiye Yat Turizminin Başkentine dönüştüreceğiz. 41 olan yat limanı sayımızı 62’ye çıkardık” şeklinde konuştu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ"

        Bakan Uraloğlu, İzmir’de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada önce İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma dikkat çekti, saldırıları nefretle kınadığını söyledi. Uraloğlu, “İsrail’in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınayarak başlamak istiyorum. Haksız bir kuşatmayla adeta bir açık hapishanesine dönüştürülen, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm yürekleri dağlamaktadır. Ancak maalesef Filistin’de yaşanan insanlık dramını ve İsrail’in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanımızdan başka gerçek manada konuşmaya cesaret eden bir lider göremiyoruz. Ve kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, daha sonra yat limanı açılışında yaptığı konuşmada “Sizlere bir denizcinin oğlu olan ve denizciliği çok iyi tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında büyük mesafeler kat eden denizcilik sektörümüzün gelişiminden bahsetmek istiyorum” sözleriyle sektöre yapılan yatırımlara değindi. Türk sahipli deniz ticaret filosunun dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. Sıraya yerleştiğini belirten Uraloğlu, “Türk Bayrağı, artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. 2002 yılında 37 olan tersane sayımızı da 85’e yükselttik” diye konuştu.

        "SÜPERYAT ÜRETİMİNDE İTALYA VE HOLLANDA’DAN SONRA ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE’DİR"

        Uraloğlu, Türkiye’nin dünya süperyat endüstrisinde parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, kaliteli üretim ve rekabetçi fiyatlar, Türkiye’nin rakiplerini bir bir geride bıraktığını söyledi. ÖTV’siz yakıt ile sektöre büyük oranda destek sağlandığını, 2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirdiklerin belirten Uraloğlu, sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTV’siz yakıt desteği verildiğini hatırlattı.

        "41 OLAN YAT LİMANI SAYIMIZI 62’YE ÇIKARDIK"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 41 olan yat limanı sayısının 62’ye çıkarıldığını açıklayarak, 10 bin 45 ilave yat bağlama kapasitesinin sağlandığını belirterek, yat limanlarına yönelik yapılan yatırımlara ilişkin, “2002 yılında 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi yatırımlarımız ile 18 bin 545’e çıkardık. Özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla da toplam kapasitemizi 25 binin üstüne yükselttik. Bu yatırımlarla 40 bin kişiyi istihdam ettik. Yat limanı yatırımlarımız ile 200 milyon lira bağlama geliri elde ediyoruz. Şu anda Aydıncık, Demre ve Gazipaşa Yat Limanı inşaatlarımız da devam ediyor. Kurupelit ve İzmir kıyılarındaki Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için de etüt proje çalışmalarımız sürüyor” bilgilerini paylaştı.

        "5 YENİ YAT LİMANI İLE TÜRKİYE YAT TURİZMİNİN BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

        Bakan Uraloğlu, yüzen oteller olarak gördüğümüz kruvaziyer turizminin gelişmesi içinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonun üstüne çıkacağını öngördüklerini açıkladı. 2022 yılında Türk Limanlarına gelen kurvaziyer gemi sayısının 993’e ve yolcu sayısının 1 milyonun üstüne çıktığını kaydeden Uraloğlu, “Şu anda 17 kruvaziyer limanımız var ve Bakanlığımızca Demre, Yenikapı ve Fethiye Kruvaziyer limanları için etüt proje çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

        Bakan Uraloğlu, kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen İzmir Yeni Foça Yat Limanının açılmasıyla 230’u denizde ve 100’ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayvalık ile Çeşme arasında yat limanı olmadığını söyleyen Uraloğlu, açılışı yapılan yat limanıyla ilgili “Şimdi eşsiz koylara ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Kuzey Ege’ye yeni bir destinasyon ekledik.Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen doğa dostu liman projemiz ile halkımıza açık; restoran, cafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları ile eksiksiz bir yaşam merkezi de kazandırmış olduk. 200'ün üzerinde istihdam da sağlayacak olan yat limanımız ilçeye çok büyük katma değer de kazandıracaktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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