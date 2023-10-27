Konferans Ligi'nde en pahalı sonuncu Beşiktaş oldu!
Konferans Ligi'nde 3 maçta 1 puanda kalan Beşiktaş, son sırada yer alan ekipler arasında kadro değeriyle zirvede yer aldı!
Beşiktaş, Bodo/Glimt'e de yenilerek Konferans Ligi D Grubu'ndaki 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3 maç sonunda 1 puanla son sırada yer aldı.
Avrupa'nın 3 numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde son sırada yer alan ekiplerin kadro değerlerine bakınca ise durumun çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, son sıradaki 8 takım arasında 129.78 milyon Euro'luk kadro değeriyle en pahalı takım olurken sadece 97 milyon Euro'luk AZ Alkmaar kendisine yaklaşabildi. Diğer ekiplerden ise en pahalısı 21 milyon Euro'luk FK Cukaricki oldu.
İşte o tablo
Beşiktaş - 129,78 milyon Euro
AZ Alkmaar (Hollanda) - 97.33 milyon Euro
FK Cukaricki (Sırbistan) - 21.05 milyon Euro
FC Astana (Kazakistan) - 14.18 milyon Euro
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - 13.4 milyon Euro
Spartak Trnava (Slovakya) - 8,58 milyon Euro