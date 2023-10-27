Ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği Avrupa kupalarında, Türk takımları haftayı 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapadı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.
Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.