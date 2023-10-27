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        Haberler Spor Futbol İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı! - UEFA Avrupa maçlarında son durum - Futbol Haberleri

        Ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı!

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği Avrupa kupalarında, Türk takımları haftayı 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapadı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:01
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        Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

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        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

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        11. SIRA ELEME OYNUYOR

        Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

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        1. İNGİLTERE - 93.178 PUAN

        6

        2. İSPANYA - 79.614 PUAN

        7

        3. İTALYA - 75.855 PUAN

        8

        4. ALMANYA - 73.624 PUAN

        9

        5. HOLLANDA - 57.100 PUAN

        10

        6. FRANSA - 56.331 PUAN

        11

        7. PORTEKİZ - 49. 816 PUAN

        12

        8. BELÇİKA - 41.800 PUAN

        13

        9. TÜRKİYE - 35.350 PUAN

        14

        10. İSKOÇYA - 32.650 PUAN

        15

        11. AVUSTURYA - 31.000 PUAN

        16

        12. İSVİÇRE - 30.775 PUAN

        17

        13. ÇEKYA - 27.550 PUAN

        18

        14. DANİMARKA - 28.200 PUAN

        19

        15. NORVEÇ - 27.875 PUAN

        20

        16. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN

        21

        17. UKRAYNA - 26.600 PUAN

        22

        18. İSRAİL - 26.375

        23

        19. YUNANİSTAN - 26.125

        24

        20. POLONYA: 23.625

        25

        21. HIRVATİSTAN - 23.025 PUAN

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