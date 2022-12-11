Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

Kurtuluş Savaşı konulu 'Bir Millet Uyanıyor'da Atatürk ile de çekimler gerçekleştirildi. Ne var ki o görüntüler bilinmeyen bir nedenle filme dâhil edilmedi. O çekimlerde elde edilen görüntülerin yerine Atatürk'ün başka görüntülerine yer verildi. Set çekimindekiler kullanılmamış olsa da 'Bir Millet Uyanıyor', Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı ilk sinema filmi olarak tarihe geçti. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği film aynı zamanda Türk sinemasının ilk Türkçe sesli filmi olma özelliğine sahip. 'Bir Millet Uyanıyor', 1966'da Ertem Eğilmez tarafından yeniden uyarlandı. İki uyarlaması arasında 34 yıl olan 'Bir Millet Uyanıyor'un özelliklerinden biri de Atıf Kaptan'ın her ikisinde de rol alması

Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

1914’te kurulan Türk sinemasında o güne kadar 23 film çekilmişti. Yakın tarihte yaşanan I. Dünya Savaşı ile ilgili ilk film, 1917’de Sedat Simavi yönetmenliğinde, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin yapımcılığında 'Casus’ adıyla çekildi.

'Ateşten G&ouml;mlek'in kapağı
'Ateşten Gömlek'in kapağı

HALİDE EDİP ADIVAR'IN ROMANINDAN UYARLANDI

Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk film ise beyazperdeye Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından 1923’te uyarlanan, Muhsin Ertuğrul’un senaryolaştırdığı ve yönettiği ‘Ateşten Gömlek’ oldu.

"TAMAM" DEDİ DEMESİNE AMA

Bedia Muvahhit ile Neyyire Neyir, bir sinema filminde rol alan ilk Türk kadın oyuncular olarak sinema tarihine geçti. Muvahhit ile Neyir’in kamera karşısına geçme hikâyesi oldukça ilginç. Şöyle; 1922’de İkdam Gazetesi’nde yayımlanan ‘Ateşten Gömlek’, büyük ilgi uyandırdı. Dönemin güncel konularını filme çekme arzusu içindeki Muhsin Ertuğrul, gördüğü ilgiden yola çıkarak romanı sinemaya uyarlamak istedi. Halide Edip Adıvar, “Tamam” dedi demesine ama bir şartı vardı.

Muhsin Ertuğrul (1892 - 1979)
Muhsin Ertuğrul (1892 - 1979)

TÜRK KADINLARIN ROL ALMASINI İSTEDİ

O dönemlerde Türk sinemasında birkaç istisna dışında kamera karşısına gayrimüslim kadınlar geçiyordu. Müslüman kadınların sinema filmlerinde rol alması uygun bulunmuyordu. Ne var ki Halide Edip Adıvar, ‘Ayşe’ ile ‘Kezban’ karakterlerini gayrimüslim oyuncuların değil, Türk oyuncuların canlandırmasını istedi. Muhsin Ertuğrul’a da bu şartla izin verdi.

Halide Edip Adıvar (1884 - 1964)
Halide Edip Adıvar (1884 - 1964)

OYUNCUYU GAZETE İLANIYLA BULUNDU

Romanı mutlaka filme çekmek isteyen Muhsin Ertuğrul, Adıvar’ın bu şartını kabul ederek kadın oyuncu arayışına başladı. ‘Ayşe’yi canlandıracak kadını aradan çok zaman geçmeden buldu. Doğum adı Emine Bedia Şekip olan Bedia Muvahhit...

Neyyire Neyir (1902 - 1943)
Neyyire Neyir (1902 - 1943)

SADECE MÜNİRE EYÜP BAŞVURDU

'Kezban'ı canlandıracak kadını ise bulamayan Muhsin Ertuğrul, en sonunda gazeteye ilan verdi. Rol için sadece Münire Eyüp başvuruda bulundu. Ertuğrul, ‘Kezban’ı canlandıracak oyuncuyu da bulduktan sonra ‘Ateşten Gömlek’in çekimlerine başladı.

• Münire Eyüp’ün adı filmin afişine Neyyire Neyir olarak yazıldı.

• Muhsin Ertuğrul ile Neyyire Neyir'in ‘Ateşten Gömlek’in setinde başlayan aşkları 1929’da evliliğe dönüştü.

Bedia Muvahhit (1896 - 1994)
Bedia Muvahhit (1896 - 1994)

GALASI İŞGAL GÜNLERİNDE YAPILDI

‘Ateşten Gömlek’in galası, 23 Nisan 1923’te Beyoğlu’ndaki Palas Sineması'nda yapıldı.
30 Ağustos 1922’de gerçekleştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile mutlak bir zaferle kazanılmıştı kazanılmasına ama Kurtuluş Savaşı henüz sona ermemişti. İstanbul’un işgal altında olduğu günlerde gösterime giren ‘Ateşten Gömlek’, şehirde büyük bir coşku yaşattı.

İstanbul, 13 Kasım 1918'de işgal edildi. İşgal, 6 Ekim 1923'te İngiliz askerlerinin şehirden ayrılmasıyla sona erdi.
İstanbul, 13 Kasım 1918'de işgal edildi. İşgal, 6 Ekim 1923'te İngiliz askerlerinin şehirden ayrılmasıyla sona erdi.

• Yapımcısının Türkiye’nin ilk film şirketi olan Kemal Film’in olduğu ‘Ateşten Gömlek’, iki ayrı bölüm halinde çift bilet karşılığında gösterime çıkarıldı.

Muhsin Ertuğrul, 1928'de yine bir Kurtuluş Savaşı konulu film olan 'Ankara Postası'nı çekti.
Reşat Nuri Güntekin, Fransız yazar François de Curel’in ‘Terre Inhumaine’ adlı oyununu ‘Bir Gece Faciası’ adıyla uyarladı.
‘Terre Inhumaine’nin konusu I. Dünya Savaşı sırasında Alsace Lorraine’de ‘Bir Gece Faciası’nda ise Kurtuluş Savaşı’nda Adapazarı’nda geçiyor.
Muhsin Ertuğrul’un ‘Bir Gece Faciası’nı ‘Ankara Postası’ adıyla beyazperdeye uyarladığı filmde başrolleri Neyyire Neyir, Nafia Arcan, İsmet Sırrı Sanlı, Behzat Butak ve Ercüment Behzat Lav paylaştı.

İlk gösterimi 2 Ekim 1929’da gerçekleştirilen ‘Ankara Postası’nı İstanbul’da 15 bin kişi izledi. Bu gişe, o güne kadar ulaşılmış en yüksek izleyici sayısıydı.
Muhsin Ertuğrul, ‘Ateşten Gömlek’ ve 'Ankara Postası'ndan sonra Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmlere devam etmek istiyordu.
‘Bir Millet Uyanıyor’…

Muhsin Ertuğrul, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun aynı adlı eserinden senaryolaştırdığı ‘Bir Millet Uyanıyor’u Çanakkale ve İstanbul’un Maltepe ile Kağıthane semtlerinde çekti. Kurtuluş Savaşı sırasında, İstanbul'a gizli bir görevle gelen Kuvayi Milliye üyesi ‘Yüzbaşı Davut'a âşık olan öğretmen ‘Nesrin'in öyküsü üzerine kurulan film, gösterime 7 Aralık 1932’de girdi.

‘Bir Millet Uyanıyor’un başlıca özelliği görüntülerinde Atatürk’ün olduğu ilk sinema filmi olması. Gerek Kurtuluş Savaşı hikâyesiyle gerekse ulu önderimiz Atatürk ile Mareşal Kazım Karabekir’in görüntülerinin yer alması 53 dakikalık ‘Bir Millet Uyanıyor’u Türk sinemasının özel filmlerinden biri haline getirdi.

'Bir Millet Uyanıyor' için Atatürk ile de çekimler yapıldı.
Atatürk'e önce senaryo gönderildi ve filmde rol alıp alamayacağı soruldu. Atatürk'e teklif edilen rol, 10'uncu Yıl Nutku'nu okumasıydı. Atatürk, teklifi kabul ederek çekim ekibini Ankara'ya davet etti. Sonrasında yaşananları Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, şöyle anlatmıştı: Atatürk Çankaya’da bizi kabul etti. Biraz izahat istedikten sonra fon olarak getirdiğimiz kara örtünün önüne geçti ve nutkunu irada başladı. Makine rahat rahat işliyor, şefin sesi çok rahat değiştirebiliniyordu. Bu arada sol taraftaki bir kapının önünde bayan Afet, bir milletvekili ve General Kazım beliriverdi. Üçü de yüksek sesle konuşuyorlardı. Atatürk’ün yüzünde ani bir değişiklik oldu, onlara dönüp seslendi; "Susunuz! Film çeviriyoruz. Salona gidiniz." Atatürk’ün siniri bozulmuştu bir kere... “Bırakalım” dedi. Filmcilerin ısrarıyla devam etti. O sırada bahçıvanla birkaç kişi kapının yanında gülüşmeye başlamasın mı? Atatürk bu kez gürledi; "Ne o? Biz burada komedya mı oynuyoruz, yoksa bir devlet şefi gibi halka mütalaamızı mı bildiriyoruz. Bu ne terbiyesizliktir? Gülmeyiniz, çekiliniz, yıkılınız, gidiniz?” Sonra nutkunu tamamladı. Filmcileri uğurladı.

Ne var ki Çankaya Köşkü'nde çekilen sahneler, bilinmeyen nedenle 'Bir Millet Uyanıyor'da yer almadı. Nazım Hikmet'in laboratuvarda izlerken seste sorun olduğu yönündeki eleştirisinden dolayı Atatürk ile yapılan çekimlere filmde yer verilmediği yönünde tahminler bulunuyor.

İÇ DÜŞMANLARLA MÜCADELEYİ DE ANLATIYOR

‘Bir Millet Uyanıyor’, 1920‘de Kuvayi Milliye askerlerinin Akbaş cephaneliğini basmasıyla başlıyor. Film, gerek Yunanlılar ile gerek iç düşman olan Said Molla ve Kuvayi İnzibatiye güçleriyle mücadelesiyle devam ederken Kurtuluş Savaşı zaferi ve Türk ordusunun İzmir’e girişiyle sona eriyor.

Türk sinemasının ilk Türkçe sesli filmi olma özelliğine sahip 'Bir Millet Uyanıyor'un galası, 7 Aralık 1932'de Elhamra Sineması ve Melek Sineması'nda gerçekleştirildi.

'Bir Millet Uyanıyor', 1966'da Ertem Eğilmez tarafından yeniden çekildi.
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde tarihsel filmler dalında birinci olan çekimleri Bilecik'te 45 günde gerçekleştirildi.

ATIF KAPTAN HER İKİ FİLMDE DE ROL ALDI

1966 yapımı 'Bir Millet Uyanıyor'un özelliklerinden biri, 1932 yapımı ilk uyarlamada da rol alan Atıf Kaptan'ın 34 yıl sonra yeni versiyonunda da rol alması. Atıf Kaptan, her iki filmde de 'Yayha Kaptan'ı canlandırdı.

• Atıf Kaptan, sonraki yıllarda sahne adı olarak ilk filmde canlandırdığı ‘Yahya Kaptan’dan esinlenerek ‘Kaptan’ı kullanmaya başladı.

Atıf Kaptan (1908 - 1977)
Atıf Kaptan (1908 - 1977)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sadi Yaver Ataman anıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Sadi Yaver Ataman anıldı
Özlem Ada Şahin'in kızı Arya ile alışveriş turu - Magazin haberleri
MAGAZİN Anne-kızın akşam gezmesi
Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu hakkında ailesi konuştu! Kenan Işık'ın sağlık durumu nedir?
MAGAZİN Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik yıllar sonra ortaya çıktı: "Erotik filmde rol aldım, pişman oldum"
MAGAZİN "Erotik filmde rol aldım, pişman oldum"
Fenomen yarışma 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları ve isimleri...
MAGAZİN Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un ...
Filenin Sultanı Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Yetenekli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!
MAGAZİN Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! ...
Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..." - Magazin haberleri
MAGAZİN Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma ...
Filenin Sultanı Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı!
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş! - Magazin haberleri
MAGAZİN Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın ...
Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar karakterini canlandırmıştı! Son haline sosyal medyada binlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Gülizar rolündeydi! Yıllara meydan okuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.