Cumhuriyet Anıtı'nın hikâyesi

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Teklif götürülen Pietro Canonica, Taksim’e Cumhuriyet Anıtı'nı yapmayı kabul etti. Canonica, Roma’dan İstanbul’a gelmeden önce yakın arkadaşı İtalya Başbakanı Benito Mussolini ile bir araya geldi. Mussolini, Canonica’ya “Türkiye’ye git‚ iyi çalış ve bize şeref kazandır” dedi.

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21 Ekim 1926’da İstanbul’a gelen Pietro Canonica, projeyi şu şekilde oluşturdu; kaide üzerinde bir Türk kapısı olacaktı. Kapının bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvâ-yı Millîye devri, kalabalık halk önünde temsil edilecekti. Diğer tarafında yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanına ait ve yine kalabalık ortasında canlandırması yer alacaktı. Kapının diğer iki tarafında değişik figürler bulunacaktı. Bu şekildeki projesi kabul görünce Canonica, İtalya’ya dönerek çalışmalara başladı.