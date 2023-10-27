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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması: Çebi ile pazartesi görüşeceğim - Beşiktaş Haberleri

        Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması: Çebi ile pazartesi görüşeceğim

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, adaylık konusu ile ilgili Habertürk Spor'a açıklamalarda bulundu. Yamantürk, "Başkan hala istifa etmiş değil. Kendisiyle dün görüştüm. Pazartesi yine görüşeceğim. Adaylık sadece bana bağlı değil. O yüzden süreci dikkatle takip ediyoruz" dedi

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        Giriş: 27.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:25
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        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
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        Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e kaybeden Beşiktaş'ta 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi hareketlilik de artarak devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi aday olup olmayacağına dair kesin kararını henüz duyurmazken başkan adayı Hasan Arat ise yönetime istifa çağrısı yaparak seçimin erkene alınmasını talep etti.

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        Tüm bu gelişmelerin ardından gözler de başkanlık için adı geçen diğer isimlere çevrildi. Bu isimlerin başında gelen Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu.

        Yamantürk, adaylıkla ilgili başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği karara dikkat çekerek "Önce başkanın bir durumunu görelim. Başkan hala istifa etmiş değil. Kendisiyle dün görüştüm. Pazartesi yine görüşeceğim. Adaylık sadece bana bağlı değil. O yüzden süreci dikkatle takip ediyoruz. Seçimde muhakkak başka adaylar da çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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