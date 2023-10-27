Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması: Çebi ile pazartesi görüşeceğim

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e kaybeden Beşiktaş'ta 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi hareketlilik de artarak devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi aday olup olmayacağına dair kesin kararını henüz duyurmazken başkan adayı Hasan Arat ise yönetime istifa çağrısı yaparak seçimin erkene alınmasını talep etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler de başkanlık için adı geçen diğer isimlere çevrildi. Bu isimlerin başında gelen Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu.

Yamantürk, adaylıkla ilgili başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği karara dikkat çekerek "Önce başkanın bir durumunu görelim. Başkan hala istifa etmiş değil. Kendisiyle dün görüştüm. Pazartesi yine görüşeceğim. Adaylık sadece bana bağlı değil. O yüzden süreci dikkatle takip ediyoruz. Seçimde muhakkak başka adaylar da çıkacaktır" ifadelerini kullandı.