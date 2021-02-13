AA

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, yazılı açıklamasında, kredi kartlarından alınan komisyondan dolayı şikayet aldıklarını belirterek, bu konuda tüketicilerin izleyeceği yol bilgilerini paylaştı.

Bir süre önce araç muayenelerinde kredi kartı ile işlem yapıldığını hatırlatan Altay, "Araç muayenesinde yetkili kurum sadece nakit olarak gerçekleştirdiği muayene ücretlerini kredi kartı ile de kabul etmeye başladı. Ancak muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödendiğinde komisyon alındığına dair şikayet almaya başladık. Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenlerden yaklaşık 10 lira komisyon alınması, zaten yüksek miktarda olan muayene ücretine tepkileri de artırdı." ifadelerini kullandı.

Altay, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesinde üye iş yerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu nedenle kanun gereği hiçbir şekilde kredi kartından komisyon veya hizmet bedeli adı altında kesinti yapılmasının yasal olmadığını kaydetti.

ŞİKAYETLER GELİYOR

Sadece araç muayene işlerinden değil, bazı market, iş yeri ve fatura ödeme işletmelerinin de kredi kartıyla yapılan işlemlerde komisyon aldıklarına dair şikayetlerin geldiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kredi kartı komisyonu alan iş yerleri veya kurumlar hangi bankanın pos cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) şikayet edilmeli. Tüketici Hakem Heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir. Bu kapsamda haklarımızı bilmek ve fırsatçılara prim vermemek büyük önem taşıyor. Komisyon ücretleri az gibi görülüp vatandaş uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce belki milyonlarca kişiden 1 lira alınmasından dolayı bile o işletmenin kasasına haksız şekilde milyonların gireceği unutulmamalıdır. Bu nedenle duyarlı olarak fırsatçıların önüne geçmeli ve üşenmeden hem şikayet etmeli, hem de 1 lira olsa dahi Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek hakkımızı aramalıyız. "