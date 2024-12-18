Kremlin: Rusya'nın üst düzey generali Kirillov'un öldürülmesi emrini kimin verdiğini biliyoruz
Kremlin, Rus general Igor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü Peskov, emri kimin verdiğini bildiklerini ve Ukrayna'nın terör yöntemlerini kullandığını söyledi.
Kremlin, Rus istihbarat servislerinin üst düzey Rus general Igor Kirillov'un öldürülmesi emrini kimin verdiğini bildiğini söyledi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın teröristlerin yöntemlerini kullandığını belirtti.
Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birliklerinin şefi olan Korgeneral Kirillov salı günü Moskova'da öldürülmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Kirillov’un öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendirmiş, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamıdır” ifadelerini kullanmıştı.
Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya'da suikasta uğrayan en üst düzey Rus askeri yetkilisi.