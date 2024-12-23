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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto yatırımcılarının yarıya yakını 2024'te piyasaya girdi - Kripto Para Haberleri

        Kripto yatırımcılarının yarıya yakını 2024'te piyasaya girdi

        Binance 27 binden fazla yatırımcı ile gerçekleştirdiği küresel anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yatırımcıların yüzde 45'i 2024'te kriptoya adım attığını bildirdi. Ankete göre, 2025'te düzenlemelerin artması ve blockchain'in gerçek dünya uygulamalarında daha fazla yer bulması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:02
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        Yatırımcıların yarıya yakını 2024'te piyasaya girdi
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        Binance, kripto piyasasının mevcut durumuna ve 2025 beklentilerine ilişkin kullanıcı anketinin sonuçlarını açıkladı.

        Anket, Asya, Avustralya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak üzere altı kıtadan 27.000'den fazla kripto yatırımcısının kripto benimsenmesinin geleceğine, gelişen düzenlemelere ilişkin algılara ve ortaya çıkan tüketici eğilimlerine ilişkin görüşlerini aldı.

        Platformdan yapılan açıklamaya göre önemli bulgular şunları içeriyor:

        • Katılımcıların %19,39'u 2025'te daha fazla kripto düzenlemesi beklerken, %23,89'u yapay zeka tokenlerinin piyasanın büyümesine liderlik edeceğini düşünüyor; bu da kullanıcı algılarında ana akım benimsenmeyi ve teknolojik yeniliği artırabilecek bir değişime işaret ediyor.
        • Anket katılımcılarının neredeyse %45'i kripto alanına 2024'te katıldı, ancak günlük işlem, düzenli olarak işlem yapan %31,09 ile kullanıcılar arasında güçlü olmaya devam ediyor.
        • Katılımcıların önemli bir kısmı (%43,97) toplam servetlerinin %10'undan azını kriptoya ayırırken, %24,33'ü kripto varlıklarda %10 ile %25 arasında tutuyor.

        2025 BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların önemli bir kısmı, önümüzdeki yıl kripto sektöründe daha fazla olgunluk ve gerçek dünya ile daha güçlü bir bağ görmeyi bekliyor. Örneklemin önemli bir kısmı (%19,39) önümüzdeki 12 ay içinde artan kripto düzenlemeleri beklerken, %16,1'i geleneksel finans kurumlarının ve kurumsal yatırımcıların kripto alanına daha fazla katılımını bekliyor. Ayrıca, %16,51'i blok zinciri teknolojisinin gerçek dünya uygulamalarında daha geniş bir şekilde uygulanmasını öngörüyor.

        YAPAY ZEKA TOKENLERİNİN LİDERLİK ETMESİ BEKLENİYOR

        Ortaya çıkan alt sektörler arasında, katılımcılar yapay zeka tokenlerinin 2025'te piyasaya liderlik etmesini bekliyor - anket katılımcıların %23,89'u yapay zeka tokenlerinin piyasanın büyümesini sağlayacağına inanıyor ve bu da onları algılanan en büyük yükseliş potansiyeline sahip dijital varlık kategorisi yapıyor. Memecoin'ler ikinci sırada yer alıyor ve katılımcıların %19,09'u yükseliş potansiyellerine güvendiğini gösterirken, bunu %12,37 ile DeFi tokenleri ve %12,28 ile katman-1 tokenleri takip ediyor. [Lütfen bu sonuçların anket katılımcılarının algılarını yansıttığını ve finansal tavsiye teşkil etmediğini unutmayın.]

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        Kullanıcılar arasında en popüler tokenler söz konusu olduğunda, memecoin'ler başı çekiyor ve katılımcıların %16,1'i şu anda bunları elinde tutuyor. Bitcoin, %14,44 ile ikinci en çok tutulan varlık olurken, bunu yakından %14,23 ile BNB takip ediyor. İlginç bir şekilde, anket katılımcıları için BNB varlıkları, anket katılımcılarının toplam varlıklarının %10,95'ini oluşturan ETH'yi geride bırakıyor. Diğer önde gelen katman-1 tokenleri toplu olarak %10,38'i temsil ediyor. Anket sonuçları, memecoin'lerin yalnızca mevcut varlıklar açısından popüler olmadığını, aynı zamanda kullanıcıların gelecek için son derece heyecanlı olduğu dijital varlık sınıfı olduğunu gösteriyor.

        Anket ayrıca, kripto alanına yeni benimseyenlerin akışını da vurguluyor. Katılımcıların neredeyse yarısı (%45) kripto piyasasına 2024'te katılırken, %24,52'si son altı ay içinde ve %20,60'ı son bir yıl içinde katıldı. Birçok yeni kullanıcı hala ayaklarını bulmaya çalışırken, katılımcıların %41,86'sı bir ila beş yıldır kripto piyasasında aktif olarak yer alıyor.

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        Katılımcıların önemli bir kısmı (%43,97) toplam servetlerinin %10'undan azını kriptoya ayırırken, %24,33'ü kripto varlıklarda %10 ile %25 arasında tutuyor. Katılımcıların %31,09'u günlük işlemler ve %22,91'i haftalık işlemler bildirmesiyle, işlem faaliyeti etkinliğini sürdürüyor.

        NEDEN GİRDİLER?

        Anket ayrıca, kullanıcıların neden kripto alanına ilgi duyduğunu da araştırdı. Dijital varlıkların hızlı değerlenme potansiyeli, katılımcıların %22,4'ünün katılmak için ana neden olarak bunu göstermesiyle katılımcılar için önde gelen motivasyon kaynağı olarak ortaya çıktı. Merkeziyetsizlik ve finansal bağımsızlık da önemli etkenlerdi ve katılımcıların %18,78'ini etkiledi. Bu arada, katılımcıların %17,16'sı, piyasaya girme kararlarında önemli bir faktör olarak işlemlerin hızını ve kolaylığını vurguladı.

        Bu sonuçlar, katılımcıların çeşitli finansal ihtiyaçlarını karşılamak için platformun ekosistemiyle etkileşim kurma biçimlerini vurguluyor. Binance'in küresel anketinin sonuçları, 2025'e doğru ilerlerken kullanıcı tercihleri, beklentileri ve davranışları hakkında anlayışlı bir anlık görüntü sağlıyor. Yeni benimseyenlerin temkinli ama katılımcı yaklaşımı, tecrübeli kullanıcıların uzun vadeli güveniyle birleştiğinde, kripto alanının artan olgunluğunu ve direncini vurguluyor.

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