Kristianstads FF - Ljungskile maçı rakamları

İsveç 1.Lig Güney maçında Kristianstads FF ile Ljungskile, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Kristianstads FF 17 puanla 14. sırada, Ljungskile 19 puanla 11. sırada bulunuyor. Kristianstads FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ljungskile, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 564 kodlu maçı oynayanlar; Kristianstads FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ljungskile galibiyet oranı 0.00.

Kristianstads FF son haftadaki Qviding müsabasında 5-2 kazandı.

Ljungskile ise Mjallby karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kristianstads FF, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

Ljungskile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Ljungskile, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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