Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyordu.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi saat 15.30'da başladı. Sona eden görüşme 1 saat sürdü.

MUHALEFETTE ZİYARET TURU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP heyeti, Saadet Partisi'ni; DEVA Parti de İYİ Parti'yi ziyaret etti. HDP heyetinin ise gün içerisinde CHP'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP - SAADET GÖRÜŞMESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin olarak, "Ülkenin gidişatına ilişkin endişelerimiz birbirine benziyor. Bir dayanışmanın olması da tabiidir diye düşünüyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Hayırlı olsun ziyaretine geldik. Türkiye'nin sorunları üzerinde durduk. Belli konularda görüş birliğimiz olabilir, bazılarında ayrı düşebiliriz. Ortak hedef ve çabalarımız var" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Yeni Anayasa konusunda Karamollaoğlu, "Sanırım bizim taslağımız önümüzdeki hafta hazır olur diye düşünüyorum. Bunun üzerine konuşuruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu tartışmayı başlatabilmeniz için sizin var olan Anayasa'ya uymanız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esas, buna uyuluyor mu uyulmuyor. Mevcut Anayasa'ya uymayan bir kişinin çağrısına nasıl uyacağız? Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, kararlar uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi diye suçlu organ haline geliyorsa, bu kişilerin Anayasa değişikliğine nasıl katılacaksınız? Biz Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden bir zihniyet değişikliği gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Bir gazetecinin AK Parti'nin Millet İttifakı'nı dağıtmaya yönelik çalışma iddialarına iki lider yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak zorundadır. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru ve ahlaki değildir. HDP bir siyasi partidir, görüşmek isterlerse gelir görüşürüz. Herhangi bir sorunumuz yok. Düşünce ayrılıklarımızı dile getiriyoruz. Şu anda bir ittifak söz konusu değil, ittifak arayışı da söz konusu değil. Var olan Türkiye'nin sorunları var, bu sorunları nasıl aşabiliriz bunları konuştuk. Sorunları biliyoruz, kendilerinin görüşlerini oturup konuşacağız. Seçim dönemi olur, ittifak görüşmeleri olur. Bugün partileri ittifak içinde görmeyi çok doğru bulmuyorum" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Bir diyaloğun başlaması ne için olursa olsun iyidir. Hangi niyetle yapılırsa yapılsın ister AK Parti ister HDP olsun bu meseleleri görüşmeyi normal karşılıyoruz. Burada esas olanı zihniyetler. Zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin bir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOLAR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama bütün teamüllere yapılan bir atamadır. Hocalar, öğrenciler, eski mezunlar karşı çıkıyor. Hiç kimse rektörle çalışmak istemiyor. O görevde olmak ne katacak size? Öğrenciler ne yaptılar; cam çerçeve mi kırdılar, bir yeri tahrip ettiler? Anayasal bir hak olarak gösteri ve yürüyüş yaptılar. Haklarını arıyorlar. Bu çocuklara memleketimizin evlatları dedim, terörist diyorlar suç. Devleti yöneten kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. Anayasa'nın verdiği hakkı kullandığı için bir insan nasıl terörist ilan edilebilir?" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç konuşması var; direnin, pes etmeyin, hakkınızı arayın diye. Onu gündeme getirip, kendisinin kendi ifadelerini dinlemesinde ihtiyaç var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ-DEVA GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan beraberlerindeki heyetle bir araya geldi. Zirve sonrası Babacan ve Akşener ortak açıklama yaptı.

— DEVA Partisi (@devapartisi) February 4, 2021

Ali Babacan, yeni Anayasa konusunda, "Gündem değiştirmemek lazım. Çalışılması lazım, görelim" dedi. Babacan, "Bizim hazırlığımız sistem değişikliğine yönelik. Biz yeni Anayasa çalışması yapmıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'nin partilerle görüşmesini değerlendiren Meral Akşener, "Bize bir talep gelmedi" derken, "Biz herkesin oyuna talibiz. Bir kısım seçmeni ikna eder oyunu alır, bir kısmını da ikna edemeyiz ve oyunu alamayız. Kürtler kimsenin marabası değil. Kim ikna edebilirse oylarını alır" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarını değerlendiren Akşener şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atandı. Bu arkadaş AK Parti'nin aday adayı. Bu iktidar vasıflı bulmamış, milletvekili listesine koymamış. Ama 158 yıl evvel kurulmuş bir üniversitenin rektörlüğüne atandı. Haklı olarak, sınavlarda yüzde 1 üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış bu çocuklar orada okuyor. Hocası da öğrencisi de kabul etmiyoruz diyor. Fikirlerini söylediler ve dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından terörist ilan edildi. Bu çok yanlış ve çok sakıncalı. Ben bu arkadaşlara, hoşgeldiniz diyorum. Sayın Soylu ve Sayın Erdoğan'a uyarıda bulunmak isterim; provokatörler elbette girer, güvenlik güçlerinin görevi onları yakalamaktır. Bir şeyler söylemeye çalışan gençleri korumazsanız siz suçlusunuz."

Babacan ise "Bu hükümetin düşman tablosu var. Geçtiğimiz haftanın düşmanı da Boğaziçi öğrencileri oldu. Kutsallarımız var, bu kırmızı çizgimizdir. Siyaset mekanizmasını çalıştırmamız lazım. Her türlü şiddete karşıyız" diye konuştu.