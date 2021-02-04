Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaKRİTİK ZİRVE! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti

Ankara'da bugün kritik zirveler hakim oldu. Önce CHP Saadet Partisi'ni, aynı sıralarda DEVA Partisi İYİ Parti'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı. Görüşme 1 saat sürdü. Erdoğan daha sonra AYM Başkanı Arslan'ı da kabul edecek

KRİTİK ZİRVE! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyordu.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi saat 15.30'da başladı. Sona eden görüşme 1 saat sürdü.

MUHALEFETTE ZİYARET TURU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP heyeti, Saadet Partisi'ni; DEVA Parti de İYİ Parti'yi ziyaret etti. HDP heyetinin ise gün içerisinde CHP'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP - SAADET GÖRÜŞMESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin olarak, "Ülkenin gidişatına ilişkin endişelerimiz birbirine benziyor. Bir dayanışmanın olması da tabiidir diye düşünüyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Hayırlı olsun ziyaretine geldik. Türkiye'nin sorunları üzerinde durduk. Belli konularda görüş birliğimiz olabilir, bazılarında ayrı düşebiliriz. Ortak hedef ve çabalarımız var" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Yeni Anayasa konusunda Karamollaoğlu, "Sanırım bizim taslağımız önümüzdeki hafta hazır olur diye düşünüyorum. Bunun üzerine konuşuruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu tartışmayı başlatabilmeniz için sizin var olan Anayasa'ya uymanız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esas, buna uyuluyor mu uyulmuyor. Mevcut Anayasa'ya uymayan bir kişinin çağrısına nasıl uyacağız? Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, kararlar uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi diye suçlu organ haline geliyorsa, bu kişilerin Anayasa değişikliğine nasıl katılacaksınız? Biz Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden bir zihniyet değişikliği gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Bir gazetecinin AK Parti'nin Millet İttifakı'nı dağıtmaya yönelik çalışma iddialarına iki lider yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak zorundadır. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru ve ahlaki değildir. HDP bir siyasi partidir, görüşmek isterlerse gelir görüşürüz. Herhangi bir sorunumuz yok. Düşünce ayrılıklarımızı dile getiriyoruz. Şu anda bir ittifak söz konusu değil, ittifak arayışı da söz konusu değil. Var olan Türkiye'nin sorunları var, bu sorunları nasıl aşabiliriz bunları konuştuk. Sorunları biliyoruz, kendilerinin görüşlerini oturup konuşacağız. Seçim dönemi olur, ittifak görüşmeleri olur. Bugün partileri ittifak içinde görmeyi çok doğru bulmuyorum" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Bir diyaloğun başlaması ne için olursa olsun iyidir. Hangi niyetle yapılırsa yapılsın ister AK Parti ister HDP olsun bu meseleleri görüşmeyi normal karşılıyoruz. Burada esas olanı zihniyetler. Zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin bir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOLAR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama bütün teamüllere yapılan bir atamadır. Hocalar, öğrenciler, eski mezunlar karşı çıkıyor. Hiç kimse rektörle çalışmak istemiyor. O görevde olmak ne katacak size? Öğrenciler ne yaptılar; cam çerçeve mi kırdılar, bir yeri tahrip ettiler? Anayasal bir hak olarak gösteri ve yürüyüş yaptılar. Haklarını arıyorlar. Bu çocuklara memleketimizin evlatları dedim, terörist diyorlar suç. Devleti yöneten kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. Anayasa'nın verdiği hakkı kullandığı için bir insan nasıl terörist ilan edilebilir?" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç konuşması var; direnin, pes etmeyin, hakkınızı arayın diye. Onu gündeme getirip, kendisinin kendi ifadelerini dinlemesinde ihtiyaç var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ-DEVA GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan beraberlerindeki heyetle bir araya geldi. Zirve sonrası Babacan ve Akşener ortak açıklama yaptı.

Ali Babacan, yeni Anayasa konusunda, "Gündem değiştirmemek lazım. Çalışılması lazım, görelim" dedi. Babacan, "Bizim hazırlığımız sistem değişikliğine yönelik. Biz yeni Anayasa çalışması yapmıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'nin partilerle görüşmesini değerlendiren Meral Akşener, "Bize bir talep gelmedi" derken, "Biz herkesin oyuna talibiz. Bir kısım seçmeni ikna eder oyunu alır, bir kısmını da ikna edemeyiz ve oyunu alamayız. Kürtler kimsenin marabası değil. Kim ikna edebilirse oylarını alır" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarını değerlendiren Akşener şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atandı. Bu arkadaş AK Parti'nin aday adayı. Bu iktidar vasıflı bulmamış, milletvekili listesine koymamış. Ama 158 yıl evvel kurulmuş bir üniversitenin rektörlüğüne atandı. Haklı olarak, sınavlarda yüzde 1 üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış bu çocuklar orada okuyor. Hocası da öğrencisi de kabul etmiyoruz diyor. Fikirlerini söylediler ve dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından terörist ilan edildi. Bu çok yanlış ve çok sakıncalı. Ben bu arkadaşlara, hoşgeldiniz diyorum. Sayın Soylu ve Sayın Erdoğan'a uyarıda bulunmak isterim; provokatörler elbette girer, güvenlik güçlerinin görevi onları yakalamaktır. Bir şeyler söylemeye çalışan gençleri korumazsanız siz suçlusunuz."

Babacan ise "Bu hükümetin düşman tablosu var. Geçtiğimiz haftanın düşmanı da Boğaziçi öğrencileri oldu. Kutsallarımız var, bu kırmızı çizgimizdir. Siyaset mekanizmasını çalıştırmamız lazım. Her türlü şiddete karşıyız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boğaziçi Olayları| Son dakika: Gözaltındaki 30 eylemci için karar
GÜNDEMBoğaziçi olaylarında 30 kişi salıverildi
Son dakika: Sevgi Tekin cinayetinde önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMSevgi Tekin cinayetinde önemli gelişme!
Son dakika haberi İçişleri'nden çiçekçilerle ilgili ek genelge!
GÜNDEMİçişleri'nden çiçekçilerle ilgili ek genelge!
2021 üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: Üç aylar başlangıcı 2021
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor?
Daha 19'undaydı! Son dakika: hatay'ı yasa boğan kaza!
GÜNDEMGamze de kamyon kurbanı! Motosikletten yola savruldu
VİCDANSIZ! Son dakika... 4 yaşlıyı 4 milyon TL'lik tuzak!
GÜNDEM4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandırdı!
Akılalmaz olay! Son dakika: Cenazler karıştı, karantinaya alındı
GÜNDEMCenazeler karışınca karantinaya alındılar!
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM YKS başvuru 2021
GÜNDEMMerakla beklenen başvurular başladı!
Ailesini kurşuna dizmişti! SON DAKİKA: Ahırda yakalandı!
GÜNDEMAilesini kurşuna dizen cani yakalandı!
1 YIL SONRA... Son dakika: Kazmadaki kaz ele verdi! 1 gözaltı
GÜNDEMBir yıl önce ölü bulunmuştu! Kazmadaki kan!