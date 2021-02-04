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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ve Arslan'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

KRİTİK ZRİVE! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ve Arslan'ı kabul edecek
Ankara'da kritik zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor..

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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