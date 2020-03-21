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Kronik hastalık nedir? Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kronik hastalıklar

Kronik hastalıklar, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelge ile birlikte gündeme geldi. Genelgeye göre, saat 24.00!den itibaren 65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkma yasağı kapsamına giriyor. İşte 'Kronik hastalık nedir?' sorusunun cevabı

Kronik hastalık

Kronik hastalık nedir? Hangi kronik hastalar sokağa çıkma yasağına dahil olur? sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile birlikte gündeme geldi. Tüm dünyada olağanüstü şartlar oluşturan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de sıkı tedbirler alınıyor. O tedbirlerden birisi de bu gece yarısı yürürlüğe girecek, 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı. İşte kronik hastalıklar ile ilgili detaylar...

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Tıbbi nedenlerle ya da semptomlarla ilişkili sağlık sorunları ya da uzun dönem bakım gerektiren (3 ay ve üzeri) durumlar “kronik hastalıklar” olarak tanımlanır. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, yaşamın uzun bir dönemini kapsayan, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

Kronik hastalıklar ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) yani bir enfeksiyon ajanından kaynaklanmayan genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel maruziyetten kaynaklanan hastalıklar olarak da tanımlanabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDAKİ KRONİK HASTALIKLAR

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kronik hastalar şu şekilde sıralanıyor:

"Bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar"

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar ve 65 yaş üstündeki vatandaşlar, gece saat 24.00'den itibaren sokağa çıkamayacak.

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