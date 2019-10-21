Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? 21 Ekim Kuaförüm Sensin'de oryantal şov!

Yarışmaya yeni katılan evli çift Koray ve Sevil hem enerjileriyle hem de şovlarıyla güne damga vurdu. Uğur getirsin diye hayranı olduğu Sibel Can'ın fotoğrafı ile yarışmaya gelen Sevil, yaptığı oryantal dansla stüdyoyu coştururken, eşi Koray da klarnetini konuşturdu.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Koray ve Sevil'in eğlenceli ve hızlı başlangıcı maalesef puanlarına yansımadı. Çekişmeli geçen günün birincisi Bilal ve Buse oldu.

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