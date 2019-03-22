Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin 1 Nisan Pazartesi günü başlıyor! Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence var.

Makasına ve fırçasına güvenen kuaförler ve makyözler, efsane saç modelleri ve harika makyajlarla çok eğlenceli ve çok çekişmeli bir yarışma Kuaförüm Sensin, Özge Borak’ın sunumuyla 1 Nisan Pazartesi’nden itibaren saat 10.00’da Show TV’de!

Eğer siz de hem kazanmak hem eğlenmek istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz!

KUAFÖRÜM SENSİN BAŞVURU FORMU