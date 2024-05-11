Küçük akbabalar 67 bin kilometre göç yolculuğu yaptı

SAATTE 129 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Afrika'ya her gidiş gelişlerinde 10 ülkeden geçen kuşlardan Midas'ın en hızlı uçuşu saatte 129 kilometre olarak ölçüldü. Midas, en uzun süreli duraksız uçuşunu ise 143 kilometreyle Türkiye ile Suriye arasında gerçekleştirdi. En hızlı uçuşunu saatte 121 kilometreye ulaşarak yapan Doğa, deniz seviyesinden 7 bin 842 kilometreye kadar yükseldi.

Verici takıldıktan sonra her biri 2 yılda 67 bin kilometreden fazla kanat çırpan küçük akbabaların yolculuğu anbean izleniyor. Derneğin Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbabanın önemli bir tür olduğunu söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile 2022 yılında protokol imzalayarak yerinde doğa koruma projelerine destek vermeye başladıklarını belirten Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: