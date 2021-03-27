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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ’lerin yüzde 99’unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyanın amacının, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek olduğu açıklandı.

KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar, ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor" dedi.

Küçük işletmelerin ve KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de, "Küçük işletmeler ekonomik hayatımızı olduğu kadar, toplumsal hayatımızı da zenginleştiriyor. Visa olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine çok önem veriyoruz. Pandeminin başından itibaren İşimi Yönetebiliyorum projemizle küçük işletmelere, işlerini online ortama taşımalarına yardımcı olmayı ve elektronik ödemeleri kabul etmelerine destek vermeyi sürdürdük. Şimdi de, Visa’nın Avrupa’da 3 yıldır yürütmekte olduğu “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.