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Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da beyaz örtüsüyle görsel şölen sunuyor.
Yoğun kar yağışının ardından, tamamen beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.
"MUTLAKA GÖRSÜNLER"
Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyazı'yı son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.
Adaya ilginin giderek arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumunun özellikle Gölyazı'nın turizm geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.
Yılmaz, Gölyazı'nın kışın başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Kışın buraya gelenler Gölyazı'nın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorlar. Yazın ziyaretçilerin yürüyebildiği, arabalarını park ettiği alanlar, kış mevsiminde su altında kalıyor. İlk kez burayı kış mevsiminde görenler hayret ediyor. 'Acaba burası Gölyazı mı?' diye şaşırıyorlar. Ziyaretçiler, sandal ve saltanat tekneleriyle turlara çıkma imkanı buluyor. Turistler, yaz kış buradan genellikle memnun ayrılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Biz insanları kışın da buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı mutlaka görsünler."
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