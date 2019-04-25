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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu kapısının önünde oyun oynarken kişi ya da kişiler tarafından bir apartman boşluğuna götürülerek cinsel tacize uğramıştı. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürmüş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Olayın infial yaratmasının ardından Emniyet ve İçişleri Bakanlığı tarafından adli süreç başlatılmıştı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TACİZ EDEN KİŞİ YAKALANDI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece'de istismara uğrayan 5 yaşındaki küçük kız çocuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, failin yakalandığını duyurdu.
Soylu'nun açıklamaları;
"Küçükçemece'de istismara uğrayan küçük çocuğumuzla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. İstanbul Valiliğimiz zannediyorum, birazdan açıklama da yapacaklar.
Failin yakalandığı haberleri bende var. Valilik açıklama yapacak. Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Ben de babayla telefonda görüştüm.
Hem İstanbul Valiliğimiz hem de Emniyet Müdürlüğümüz faille ilgili çalışmalar yaptılar, saatler içerisinde de açıklayacaklar. Bu olay olduktan hemen sonra başladılar, onlar bir açıklama yapacaklar. Olay başlı başına hem medeniyetimize hem toplumsal ahlakımıza, bakışımıza uygun değildir ama maalesef bu tip toplumca nefret ettiğimiz, kınadığımız olaylarla karşılaşıyoruz."
TACİZCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.
"KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜ" İDDİASI
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Küçükçekmece'deki taciz olayının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, küçük kız çocuğun hayatını kaybettiğine yönelik tweetler atılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." şeklinde açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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