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Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

Kulaklıklarda sağ ve sol olmak üzere iki başlık bulunuyor. Kulaklık üzerinde yönlerin özellikle belirtilmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan ilki, kulaklığın doğru yönde takıldığında kulağı daha iyi kavraması. Ancak asıl sebep sizi biraz şaşırtabilir!

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  • Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

    Ses oldukça yavaş hareket eder. Boş bir binada bağırdığınızda yankılanan sesiniz hafif bir gecikmeyle size geri gelir.

    Beyniniz sol kulağınıza gelen ses ile sağ kulağınıza gelen ses arasındaki zaman farkını algılayabilir. Buna kulaklar arası zaman farkı denir.
  • Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

    Kulaklarımız 10 mikrosaniye kadar küçük kulaklar arası zaman farklarını algılayabilir. Yani, biri solunuzdan konuşursa, beyniniz sesin soldan geldiğini bilir çünkü aynı sesin sağ kulağınıza ulaşması daha uzun sürer. 
  • Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

    Kulaklıklar, sesin farklı yönlerden geldiği yanılsamasını vermek için bunu kullanır. Müziği doğrudan her bir kulağa ilettikleri için bu yanılsamayı yaşamanın en iyi yolunu sağlar.
  • Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

    Ancak müziği düzgün bir şekilde duymak için kulaklığın doğru yönde olması gerekir aksi takdirde tüm sesler tersine çevrilir; sol sağdan gelir ve önden gelen sesleri arkadan geliyormuş gibi duyarız.

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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