Agop’un Kazı'na 'Genç Yönetmen' ödülü

Gastronomiyi yalnızca yemek kültürü üzerinden değil; coğrafya, hafıza, üretim, emek ve kültürel aktarımın bir parçası olarak ele alan Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu çok katmanlı anlatıları sinema aracılığıyla görünür kılmayı sürdürüyor. UGFF’nin 2026 Kars edisyonunda yer alan “Agop’un Kazı” adlı yapım, IGCAT Food Film Menu 2026’da Genç Yönetmen kategorisinde ödüle layık görüldü.

İlyas Okşit imzasını taşıyan kısa belgesel, Kars’ın gastronomi hafızasını ve güçlü yerel kültürünü merkezine alıyor; Kars kazını yalnızca bir yemek olarak değil, iklim, coğrafya, üretim, gündelik yaşam ve kültürel kimlikle iç içe geçmiş bir değer olarak ele alıyor.

“Agop’un Kazı”, UGFF’nin Çeşme’de düzenlenen uluslararası yarışmasında Jüri Özel Ödülü’ne layık görülerek 2026 yurt dışı temsilcisi olarak seçildi. Bu seçimin ardından Kars edisyonunda Uluslararası Yarışma Kısa Belgesel Seçkisi kapsamında izleyiciyle buluşan film, IGCAT Food Film Menu’de “Kars, Türkiye” başlığı altında sunuldu. Filmin bölgenin yemek kültürüyle kurduğu güçlü bağı ve gastronomi kimliğini yerel geleneklerle birlikte aktarabilmesi, jüri değerlendirmesinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

İki Yılda İki Uluslararası Ödül

“Agop’un Kazı”nın elde ettiği bu ödül, UGFF seçkisinden IGCAT Food Film Menu’ye uzanan yolculukta ikinci uluslararası ödül olarak öne çıkıyor. 2025 yılında festival kapsamında izleyiciyle buluşan “Enginar Zamanı / Artichoke Season” da yönetmen Fırat Akan imzasıyla IGCAT Food Film Menu 2025’te Environment and Sustainability (Çevre ve Sürdürülebilirlik) kategorisinde ödüle layık görülmüştü.