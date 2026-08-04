Akbank Sanat'ta 'Hikâyelerle Yüzleşmek' serisi başlıyor
Akbank Sanat'ın "Okuma & İzleme Buluşmaları" kapsamında gerçekleşecek "Hikâyelerle Yüzleşmek: Sinemada Kırılma Noktaları" anlatılanın ötesine dair eleştirel bir bakış sunuyor. Ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek programda; seçilen filmlerin gösterimi sonrası, Dr. Cahide Ezgi Yıldız ve yazar, yayıncı Ezgi Emel yönetiminde, katılımcılara imgelerin ardındaki saklı perspektifler sunulacak
Akbank Sanat’ın sinemada farklı anlatı biçimlerinden temsil tercihlerine uzanan yeni etkinlik serisi başlıyor. “Okuma & İzleme Buluşmaları” kapsamında “Hikâyelerle Yüzleşmek: Sinemada Kırılma Noktaları” etkinliğinde, sinemanın gölgede kalan köşeleri ve insan deneyiminin bakmaktan kaçınılan dinamikleri gün yüzüne çıkıyor. Dr. Cahide Ezgi Yıldız ve yazar, yayıncı Ezgi Emel yönetiminde gerçekleşecek etkinliklerde birlikte izlenecek filmler; psikanaliz, felsefe ve sosyoloji merceğinden tekrar ele alınarak katılımcılara, imgelerin ardındaki saklı perspektiflerin sunulması hedefleniyor.
Ağustos ve Eylül aylarında Postane İstanbul’da gerçekleşecek program kapsamında, ünlü Yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı Köpek Dişi (Dogtooth,2009), Jonathan Glazer’ın yönettiği İlgi Alanı (The Zone of Interest,2023) ve Joachim Trier’ın Oslo, 31 Ağustos (Oslo, August 31st,2011) filmleri gösterilecek. Sinema seansının ardından düzenlenecek söyleşide eserler, katılımcılarla birlikte insan ruhu ve toplumun bakışı ile ilgili açtığı sorular irdelenecek.
Anlatı biçimlerinden temsil tercihlerine uzanan çok katmanlı okuma alanları açmayı hedefleyen etkinlikler hem kuramsal hem de kolektif bir paylaşımla ilerleyecek. Program kapsamındaki her etkinlikte tek bir filme odaklanılacak, anlatılandan ziyade anlatılmayanın, görünürün ardında saklı kalan ihtimallere yakından bakılacak.
Etkinlik biletleri ise Postane İstanbul’un internet adresi üzerinden alınabilir.
Program
7 AĞUSTOS 2026 / 20.30 - 23.10
Film Gösterimi: 20.30-22.10
Köpek Dişi (Dogtooth)
Yunanistan, 2009, Türkçe altyazılı Yunanca, 97’
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Analiz ve Tartışma: 22.25 - 23.10
Hazırlayan ve Sunanlar: Cahide Ezgi Yıldız & Ezgi Emel
Sinema, distopik mikro evrenleri ve sınırlandırılmışlık hissini görselleştirmek için güçlü bir araçtır. Yorgos Lanthimos imzalı Dogtooth (2009), kapalı atmosferi ve absürt sinema diliyle izleyiciyi tekinsiz bir aile anlatısının içine çeker. Film, egemen gücün mekân, beden ve arzu üzerindeki mutlak kontrolünü radikal bir görsellikle işleyerek sinemada otorite, bastırılmış cinsellik ve manipülasyon temalarını merkezine alır.
14 AĞUSTOS 2026 / 20.30 - 23.15
Film Gösterimi: 20.30 -22.15
İlgi Alanı (The Zone of Interest)
İngiltere, Polonya, ABD, 2023, Türkçe altyazılı Almanca, Lehçe, Yidiş, 105’
Yönetmen: Jonathan Glazer
Analiz ve Tartışma: 22.30 - 23.15
Hazırlayan ve Sunanlar: Cahide Ezgi Yıldız & Ezgi Emel
Jonathan Glazer imzalı The Zone of Interest (2023), Auschwitz toplama kampının hemen yanı başındaki konforlu evlerinde yükselen çığlıklara ve dumanlara gözlerini kapatarak yaşayan Höss ailesinin gündelik hayatı üzerinden kolektif inkârı ve kötülüğün sıradanlığını gözler önüne serer. Dehşeti doğrudan göstermek yerine olağanüstü bir ses tasarımı ve sabit kamera açılarıyla örtük bir gerilim inşa eden film, seyirciyi şiddetin açık ve doğrudan temsilinden uzaklaştırır. Böylece sterilleştirilmiş bir yaşam ile hemen duvarın ardında süregelen endüstriyel ölümün tekinsiz kontrastına odaklanarak, insanoğlunun kötülük karşısındaki kayıtsızlığını ve zihinsel bölünmesini sarsıcı bir sinema diliyle masaya yatırır.
4 EYLÜL 2026 / 20.00 - 22.35
Film Gösterimi: 20.00 -21.35
Oslo, 31 Ağustos (Oslo, 31. august)
Norveç, 2011, Türkçe altyazılı Norveççe, 95’
Yönetmen: Joachim Trier
Analiz ve Tartışma: 21.50 - 22.35
Hazırlayan ve Sunanlar: Cahide Ezgi Yıldız & Ezgi Emel
Joachim Trier imzalı Oslo, August 31st (2011), klinikten bir günlüğüne ayrılan Anders’in şehriyle ve eski dostlarıyla yeniden bağ kurma çabası üzerinden derin bir varoluşsal yalnızlığı, kaybolmuş zamanın ağırlığını ve bireysel yabancılaşmayı merkezine alır. Çevresindekilerin görünüşte kusursuz ve işleyen hayatlarına uyum sağlayamayan bir ruhun melankolisini işleyen film, Oslo’yu sıradan bir arka plan olmaktan çıkararak adeta karakterin iç dünyasını yansıtan hüzünlü bir özneye dönüştürür. Trier; şiirsel sinema dili, samimi yakın planlar ve gözlemci ses kullanımıyla yaz sonunun o uçucu güzelliği ile karakterin içindeki devasa boşluk arasında tekinsiz bir tezat oluşturarak, modern insanın anlam arayışını ve sessiz çaresizliğini masaya yatırır.