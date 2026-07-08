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        Haberler Kültür-Sanat Alternatif popun özgün sesi LP Türkiye turnesine çıkıyor

        Alternatif popun özgün sesi LP Türkiye turnesine çıkıyor

        Alternatif popun özgün ve karizmatik isimlerinden LP, Epifoni'nin 10. yılına özel konser serisi kapsamında Türkiye'de üç şehirlik bir turneye çıkıyor. Sanatçı; 11 Ağustos'ta Ankara Cermodern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Konserlerin biletleri satışta...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Alternatif popun özgün sesi Türkiye'ye geliyor

        Alternatif pop dünyasının ikonik ismi LP, Epifoni'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşecek özel bir konser serisiyle Türkiye'ye geri dönüyor!

        Sanatçı; 11 Ağustos'ta Ankara CerModern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alarak müzikseverlere unutulmaz üç gece yaşatacak.

        Duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan LP; 3 milyarı aşan toplam dinlenme sayısı, 150'den fazla şehirde kapalı gişe performansları ve özellikle 'Lost on You' ile elde ettiği küresel başarıyla modern alternatif popun en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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        Los Angeles çıkışlı sanatçı, kariyeri boyunca yalnızca kendi projeleriyle değil; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi dev isimlere yazdığı şarkılarla da müzik endüstrisinde güçlü bir yer edindi.

        2023 çıkışlı albümü Love Lines ile sanatsal yolculuğunu daha da derinleştiren LP, bu albümde akustik baladlardan alternatif rock dokularına uzanan geniş bir ses paleti sunarak dinleyicisini kişisel ve samimi bir dünyaya davet ediyor.

        LP, sahnede yarattığı yoğun atmosfer ve izleyiciyle kurduğu doğrudan bağ ile her konserini benzersiz bir deneyime dönüştürürken, bu 3 konserlik turne yazın en güçlü uluslararası buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

        Konser turnesinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

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