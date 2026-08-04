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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Koza’dan Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e Onur Ödülü

        Altın Koza’dan Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e Onur Ödülü

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri bu yıl; insan ilişkilerini, kimlikleri ve duygusal derinlikleri evrensel bir dille beyazperdeye taşıyan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile tiyatrodan sinemaya ve televizyona uzanan kariyerinde güçlü, nitelikli ve etkileyici performansıyla iz bırakan oyuncu Vahide Perçin'e verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Altın Koza'dan Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e Onur Ödülü

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. Sinemamıza verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl iki isme, Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e verilecek.

        Festival Yürütme Kurulu, ödüllerin gerekçesini ve sanatçıların sinemamıza sunduğu katkıları şu sözlerle açıkladı:

        Ferzan Özpetek: Evrensel, Samimi ve Özgün

        1997 yılında ilk uzun metrajlı filmi “Hamam” ile yönetmenliğe adım atan Ferzan Özpetek, bu filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film, Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. “Harem Suare” (1999), “Cahil Periler” (2001), Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldığı “Karşı Pencere” (2003) ile “Kutsal Yürek” (2005), “Bir Ömür Yetmez” (2007), “Serseri Mayınlar”(2010), “İstanbul Kırmızısı” (2017) ve “Şans Tanrıçası” (2019) gibi yapıtlarıyla dünya sinemasında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapımları Cannes, Venedik ve Berlin gibi saygın festivallerde gösterildi; David di Donatello Ödülleri’ni kazandı ve Seattle, Tribeca gibi festivallerden önemli ödüllerle döndü. 2008 yılında New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) tarafından filmlerine özel toplu gösterim düzenlenen Özpetek; “İstanbul Kırmızısı”, “Sen Benim Hayatımsın” ve “Bir Nefes Gibi” kitaplarıyla edebiyat alanındaki üretimlerine de devam ediyor.

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        Doğu ve Batı kültürlerini incelikle harmanlayan bakış açısı, insan ilişkilerini ve duygusal katmanları samimi, özgün ve evrensel bir dille beyazperdeye taşıyan sinema anlayışı nedeniyle Ferzan Özpetek, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülü’ne değer görülmüştür.

        Vahide Perçin: Güçlü, Nitelikli ve Derinlikli

        Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden birincilikle mezun olduktan sonra Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Adana Devlet Tiyatrosu sahnelerinde çalışan Vahide Perçin, tiyatrodaki birikimini sinema ve televizyona taşıdı. Sinemadaki ilk adımlarından “İlk Aşk” (2006) filmindeki performansıyla 2007 yılında 14. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan oyuncu; “Anlat İstanbul” (2005), “Devrim Arabaları” (2008), “Zefir” (2011), “Ayhan Hanım” (2012) ve “Kapı” (2019) gibi filmlerde rol aldı. Ekranlarda “Bir İstanbul Masalı”, “Hırsız Polis”, “Annem”, “Adını Feriha Koydum”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Aldatmak” dizileriyle geniş kitlelere ulaştı. Kurucularından olduğu 35 Buçuk Akademi ile genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağlayan Perçin, yakın zamana kadar Oyuncular Sendikası Genel Başkanlığı görevini de yürüttü.

        Karakterlerine kattığı insan psikolojisini merkeze alan derinlik, oyunculuğunda sergilediği ustalıklı yalınlık ve mesleki sorumluluğuyla sinemamıza kattığı değer nedeniyle Vahide Perçin, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülü’ne değer görülmüştür.

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri, festival haftasında düzenlenecek özel bir gecede Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e sunulacak.

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