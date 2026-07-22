Altın Portakal Onur Ödülleri Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a

Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin bu yılki Onur Ödülleri ise Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a takdim edilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Menderes Samancılar, Yeşilçam’dan günümüz sinemasına uzanan 50 yılı aşkın sanat yaşamı boyunca 100’ü aşkın sinema filmi, televizyon dizisi ve dijital platform yapımında rol aldı. Samancılar; güçlü karakter oyunculuğu, farklı kuşaklardan yönetmenlerle kurduğu yaratıcı iş birlikleri, uluslararası sinemadaki çalışmaları ve ülkemiz sinemasının farklı dönemlerine tanıklık eden sanat yaşamıyla, Türk sinemasının en saygın sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

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1974 yılında Kelebek Gazetesi tarafından düzenlenen Foto Roman Kralı Yarışması’nda Karakter Kralı seçilerek sanat yaşamına ilk adımını atan Menderes Samancılar, bir yıl sonra Yılmaz Duru’nun yönettiği İnce Memed Vuruldu filmiyle sinema kariyerine başladı. Ardından Kara Çarşaflı Gelin, Güneşli Bataklık, Fırat’ın Cinleri, Kanal, 72. Koğuş, Eskici ve Oğulları, Dönersen Islık Çal, Sis, Zıkkımın Kökü, Bereketli Topraklar Üzerinde, Güneşi Gördüm, Babamın Kanatları ve Kapı’da rol aldı.

Türkiye’deki üretimini uluslararası sinemaya da taşıyan Samancılar; OSCAR ödüllü Fransız yönetmen Claude Lelouch, İranlı-Kürt sinemasının dünyaca tanınan yönetmeni Bahman Ghobadi, İran sinemasının usta yönetmenlerinden Mohsen Makhmalbaf, Kürt-Fransız yönetmen Hiner Saleem ve İtalyan yönetmen Alberto Rondalli ile çalışarak Türk oyunculuğunu uluslararası ortak yapımlarda başarıyla temsil etti.

Kariyeri boyunca birçok saygın ödüle layık görülen Menderes Samancılar, 1989 yılında Sis filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Ardından Zıkkımın Kökü ile Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Gözetleme Kulesi ile Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi olan Samancılar, Babamın Kanatları ile Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, SİYAD ve Frankfurt Türk Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. 2016 yılında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından Onur Ödülü’ne değer görülen Samancılar’ın sanata ve ülkemiz sinemasına sunduğu uzun soluklu katkılar ayrıca Orhon Murat Arıburnu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ankara Uluslararası Film Festivali Aziz Nesin Emek Ödülü ve Frankfurt Türk Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ile taçlandırıldı.

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Oyunculuğunun yanı sıra sinema kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sunan Menderes Samancılar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı olarak festivalin gelişimine katkı sağlamayı sürdürürken, kuruluşunda öncü rol üstlendiği Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği’nin Yürütme Kurulu Başkanı olarak çocukların ve genç sinemacıların sinemayla buluşmasına destek veriyor. Tiyatro çalışmaları ve yayımladığı şiir kitaplarıyla sanat üretimini farklı alanlarda da sürdüren Samancılar, yaşamını sinemaya ve sanata adamış çok yönlü bir kültür insanı olarak üretmeye devam ediyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu (1989-1995) ve kurucularından olduğu Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda (1995-2005), Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda, Semaver Kumpanya, Tiyatro Pera, Pürtelaş Tiyatro gibi birçok toplulukla otuzdan fazla oyunda rol aldı. Tilbe Saran, Genco Erkal’ın yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu bünyesinde Nâzım’a Armağan adlı özel projede sahne aldı.

Tilbe Saran, sinema kariyerinde Kırlangıç Fırtınası (1985), Bir Erkeğin Anatomisi (1996), Kaç Para Kaç (1998), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Turquaze ve Ezber (2009), Zenne (2012), Çekmeceler (2015), Yol Ayrımı (2017), Seni Buldum Ya (2021) ve Bergen (2022) filmlerindeki performanslarıyla Türk sinemasının farklı dönemlerine damga vuran yapımlarda yer aldı. Saran, sinema filmiyle aldığı ilk ödülünü, 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali’nde Zenne filmindeki rolüyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında kazandı.

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Kral Lear, Vanya Dayı, Tek Kişilik Şehir, Alacaklılar, Cesaret Ana, Abelard ve Heloise gibi oyunlarda canlandırdığı roller ile çok sayıda tiyatro ödülüne layık görülen Saran, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Engin Uludağ, Müjdat Gezen gibi ustaların öğrencisi oldu.

Kuruluşundan beri içinde olduğu Oyuncular Sendikası’nda ikinci dönem Genel Sekreter olarak görev aldı. Oyunculuk kariyerini eğitmen kimliğiyle de sürdüren Tilbe Saran, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev alıyor; yeni kuşak oyuncuların yetişmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca 2016 yılından beri Muğla’nın Portakallık Köyü’nde, bir ahırdan dönüştürdüğü atölyede farklı meslek ve yaş gruplarından insanları ortak sofralarda buluşturup çeşitli eğitim ve deneyim paylaşımlarına vesile olmayı da sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilen Onur Ödülleri bu sene festivalin 24 Ekim 2026, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.