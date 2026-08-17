'Amelie'nin bestecisi Yann Tiersen İstanbul'a geliyor

Beş dalda Oscar ödülüne aday olan Amelie filminin müzikleriyle adını tüm dünyaya duyuran Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, uzun bir aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü Maximum Uniq Açıkhava’da “Solo Piano & Electronics” performansıyla İstanbul dinleyicisiyle buluşuyor.

Stagepass organizasyonuyla ve Maximum katkılarıyla gerçekleşecek konserde, Tiersen öncesinde Ragnarok dizisiyle tanınan ve “Beni Vur” coverıyla dikkat çeken Norveçli sanatçı Resa Saffa Park sahnede olacak. Islandman ve Alice Boyd’un da performanslarıyla yer alacağı program, farklı müzikal dünyaları bir araya getirerek festival tadında bir gün vadediyor.

Yann Tiersen

Yann Tiersen’den piyano ve elektronik ses dünyası arasında özel bir performans

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30 yılı aşkın kariyerinde müzikal sınırları sürekli yeniden çizen Yann Tiersen, piyano ve akustik enstrümanlardan elektronik ve deneysel seslere uzanan özgün bir müzikal dünya kurdu. Film müzikleriyle dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, bu alandaki çalışmalarıyla César Ödülü kazanırken BAFTA’ya da aday gösterildi.

Son albümü “Rathlin from a Distance | The Liquid Hour”, sanatçının müzikal dünyasının iki farklı yüzünü bir araya getiriyor. Albümün ilk bölümü sekiz parçalık yalın ve içe dönük bir piyano yolculuğu sunarken, ikinci bölüm elektronik dokular ve psikedelik ritimlerle daha deneysel bir alana açılıyor.

Minimalist besteciliği, duygusal yoğunluğu ve güçlü sahne enerjisiyle tanınan Tiersen, doğayla kurduğu bağın izlerini de taşıyan özel bir müzikal deneyimi İstanbul seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Caz, soul ve indie’den beslenen melankolik dünyasıyla Resa Saffa Park

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Resa Saffa Park

Norveçli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu Theresa Frostad Eggesbø’nün müzikal projesi Resa Saffa Park, caz, soul ve indie’den beslenen sinematik bir müzik dünyasına sahip. Nirvana’dan Billie Holiday ve Chet Baker’a uzanan farklı müzikal etkiler taşıyan sanatçı, modern ve vintage tınıları güçlü melodileri ve melankolik vokaliyle harmanlıyor.

Netflix dizisi Ragnarok’taki Saxa rolüyle dünya çapında da tanınan Resa Saffa Park, Türkiye’yle kurduğu özel bağı sık sık dile getiriyor. Ahmet Kaya'nın “Beni Vur” şarkısına yaptığı cover ile büyük ilgi gören müzisyen, çok sevdiği İstanbul seyircisine unutulmaz bir performans sunacak.

Açılış Islandman ve Alice Boyd’dan

Islandman

Türkiye çıkışlı multi-enstrümantalist üçlü Islandman, Anadolu psikedeliası ile elektronik müziğin kesişiminde kendine özgü bir sound yaratıyor. Dans ritimlerinin öne çıktığı canlı performansıyla ekip, günün enerjisini yükseltecek.

Alice Boyd

Güney Londra merkezli müzisyen ve ses sanatçısı Alice Boyd ise folk ve ambient arasında dolaşan müziğinde doğadan topladığı ses kayıtlarına yer veriyor. Vokal, synth ve canlı loop’larla kendi ses dünyasını kuran sanatçı, dingin performansıyla programın açılışını yapacak.

Farklı müzikal dünyaları kesiştirecek konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.