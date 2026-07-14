'Deli Bayramı' seyirciye veda ediyor

2021 yılında prömiyerini yapan ve beş sezondur kapalı gişe oynanan DasDas prodüksiyonu 'Deli Bayramı', sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. Süpervizörlüğünü usta sanatçı Metin Akpınar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Fırat'ın yaptığı 'Deli Bayramı', sahnelendiği ilk günden bu yana mizahı, güçlü oyunculukları ve güncelliğini koruyan anlatımıyla tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı. Her sezon kapalı gişe sahnelenen yapım, DasDas’ın unutulmaz oyunları arasında yerini aldı.

Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleme aldığı ve Devekuşu Kabare ile ölümsüzleşen 'Deliler' oyunundan uyarlanan 'Deli Bayramı', tüm karakterlerin DasDas'ı ele geçirdiği özgün kurgusuyla izleyiciyi kahkaha ve düşünce arasında gidip gelen sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. 1980'li yıllara yaptığı göndermelerle komedinin dönüştürücü gücünü sahneye taşıyan ve beş yılda 100 temsili geride bırakan oyun farklı kuşaklardan tiyatroseverleri aynı salonda buluşturuyor.

Ali Çakır, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Duhan Çebi, Erdi Güçlü, Mert Fırat, Nila Fırat ve Özgün Aydın’ı aynı sahnede buluşturan 'Deli Bayramı', 2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde DasDas'ta gerçekleşecek son beş temsiliyle seyircisine veda edecek.

Deli Bayramı'nın son 5 temsilinin biletliri mobilet.com ve biletinial.com/tr-tr'de satışa çıktı.