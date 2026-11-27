Gedik Filarmoni Orkestrası, 16 Aralık'ta şef Cem Mansur yönetiminde ve flüt sanatçısı Cem Önertürk'ün solistliğinde müzikseverlere klasik müziğin farklı dönemlerinden eserleri bir araya getiren bir konser sunacak.

Konser öncesinde saat 20.00'de Cem Mansur'un katılımıyla Cem Mansur ile Konser Üzerine başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da başlayacak konserde Maurice Ravel'in "Ölü Bir Prenses için Pavan", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Re Majör Flüt Konçertosu", Claude Debussy'nin "Küçük Süit" ve genç besteci Cem Güven'in "Mavi" adlı eseri seslendirilecek.

Programda yer alan Mozart'ın "Re Majör Flüt Konçertosu", bestecinin flüt için kaleme aldığı iki konçertodan biri olarak dikkati çekiyor. Melodik zenginliği ve zarif anlatımıyla öne çıkan eser, flüt sanatçısı Cem Önertürk'ün yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.

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CEM GÜVEN'İN MAVİ ESERİ İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Konserin öne çıkan bölümlerinden biri de genç besteci Cem Güven'in Gedik Filarmoni Orkestrası için bestelediği Mavi adlı eserinin ilk seslendirilişi olacak.

Güven'in "hava seslerinden büyük armonilere bir yolculuk" olarak tanımladığı eser, çağdaş müziğin anlatım olanaklarını orkestral bir yorumla dinleyiciye sunacak. Konserde Fransız besteciler Maurice Ravel ve Claude Debussy'nin eserleri de yer alacak.

Ravel'in Velazquez'in bir tablosundan esinlenerek bestelediği "Ölü Bir Prenses için Pavan", programda yer alırken Debussy'nin başlangıçta piyano için bestelediği, daha sonra orkestra için düzenlenen dört bölümlük Küçük Süit'i de seslendirilecek.