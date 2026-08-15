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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç müzisyenler Müziğin Sihri'yle herkesi büyüledi

        Genç müzisyenler Müziğin Sihri'yle herkesi büyüledi

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20'nci yılını kutladığı "Müziğin Sihri" temalı turnesiyle 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin ve Avrupa'nın prestijli konser salonlarında ve festivallerinde dinleyenlere müzik dolu bir deneyim yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Genç müzisyenler Müziğin Sihri'yle herkesi büyüledi

        Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın ana desteğiyle Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20’nci yılını “Müziğin Sihri” temalı özel bir turneyle kutladı.

        Türkiye’nin ardından Avrupa’da verdiği toplam 10 konserle 2026 turnesini tamamlayan TUGFO, ülkemizi bir kez daha uluslararası platformlarda başarıyla temsil etti. ve Rönesans Sağlık Yatırım’ın öncü sponsorluğunda gerçekleşen turnede Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, sihir ve masal dünyasından ilham alan repertuvarı ile klasik müziğin unutulmaz eserlerini genç müzisyenlerin yorumuyla binlerce sanatseverle buluşturdu.

        20’nci yıl turnesine Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konserle başlayan TUGFO, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı konserlerinin ardından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki 20’nci yıl özel konseriyle dinleyicilere masalsı bir dinleti sundu.

        Avrupa turnesine klasik müziğin önemli merkezlerinden Almanya’nın Bayreuth kentinde başlayan TUGFO, dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenleri ve orkestraları bir araya getiren Young Artists Festival Bayreuth ve Berlin Young Euro Classic Festival’in özel davetlisi olarak sahneye çıktı. Bayreuth’ta kapalı gişe konser veren, Berlin’de ise ayakta alkışlanan orkestra, turne programına Romanya’da devam etti. Bükreş’in simge yapılarından Romanian Athenaeum’da da müzikseverlerle buluşan orkestra, Romanya’nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali’nde sezonun son konserini gerçekleştirerek 20’nci yıl turnesini başarıyla tamamladı.

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        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #Sabancı Vakfı
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