İstanbul'da Pantera fırtınası

12 Temmuz Pazar akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen Pantera, Cavalera Conspiracy ve Bodysnatcher konseri, heavy metal tutkunlarını aynı sahnede buluşturdu. 16 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Ataköy Marina, metal müziğin yüksek enerjisiyle adeta sarsıldı.

Gecenin açılışını yapan Bodysnatcher, sert sound'u ve güçlü sahne enerjisiyle dinleyicileri konser atmosferine hazırladı. Ardından sahne alan Cavalera Conspiracy, Max ve Igor Cavalera'nın performansıyla özellikle Sepultura döneminden klasikleşmiş parçaları seslendirerek konser alanındaki coşkuyu daha da yükseltti.

Finalde sahneye çıkan Pantera ise İstanbul için hazırladığı özel setlisti, güçlü sahne performansı ve seyircisiyle kurduğu iletişimle metal tutkunlarının nabzını yükseltti. Binlerce müziksever parçaları hep bir ağızdan söylerken, dev mosh pitler, yükselen koro sesleri ve konser boyunca dinmeyen enerji Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'ni adeta bir metal festivaline dönüştürdü.