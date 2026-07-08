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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Latin Amerika klasikleri AKM'de

        Latin Amerika klasikleri AKM'de

        Şef ve piyanist Rustam Rahmedov, vokalde Alejo Falces, kemanda Nazik Rahmedova, kontrbasta Burak Noyan, perküsyonda Mert Baycan 12 Temmuz pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde İspanyol ve Latin Amerika müziğinin eşsiz ezgilerini müzikseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Latin Amerika klasikleri AKM'de

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sanatseverleri İspanyol ve Latin Amerika müziğinin eşsiz atmosferine davet ediyor. Birbirinden değerli müzisyenleri bir araya getirecek konser İstanbul, Antalya ve Bodrum’da üç konserden oluşan bir turneyle İspanyol ve Latin Amerika müziğine adanmış seçkin ve sofistike bir repertuar sunacak.

        İstanbul’daki ayağı AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek konser dinleyicileri bolero, tango ve zengin şarkı yazarı geleneği gibi zamansız ve etkileyici müzik türlerinin güzelliğini keşfetmeye davet ederken, sanatsal mükemmeliyeti samimi bir kültürel etkileşim ruhuyla birleştiren özel bir deneyim yaşatacak. Ortak bir müzik mirasını kutlamayı ve İspanyol ve Latin Amerika dünyası ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan konser aynı zamanda, yeni sanatsal işbirliği biçimlerini teşvik etmeyi ve her iki bölgenin geleneklerini, duyarlılıklarını ve yaratıcı ifade dillerini buluşturan bir müzikal diyalog geliştirmeyi hedefliyor.

        Konser dizisi, İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya’nın Antalya Fahri Konsolosluğu ve İspanya’nın Muğla Fahri Konsolosluğu’nun desteğiyle düzenleniyor.

        Orkestrada şef ve piyanist Rustam Rahmedov, vokalde Alejo Falces, kemanda Nazik Rahmedova, kontrbasta Burak Noyan, perküsyonda Mert Baycan’ın yer aldığı konser 12 Temmuz pazar günü 20.00’de başlayacak...

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        #Atatürk Kültür Merkezi
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