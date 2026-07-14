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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Marmara Adası Edebiyat Festivali 6 Ağustos’ta başlıyor

        Marmara Adası Edebiyat Festivali 6 Ağustos’ta başlıyor

        2022 yılından bu yana Marmara Adası'nın edebiyat ve sanat belleğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali bu yıl 6-9 Ağustos tarihleri arasında edebiyat dünyasından isimleri sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Marmara Adası Edebiyat Festivali 6 Ağustos'ta başlıyor

        Marmara Adası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında beşinci kez Marmara Adası Edebiyat Festivali’ne (MAEF) ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Umut Kelimelerden Doğar’ temasıyla düzenlenen festival, söyleşiler, film gösterimleri, yazar-okur buluşmaları, dans performansları ve müzik etkinliklerinden oluşan programıyla dört gün boyunca edebiyat ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

        2022 yılından bu yana Marmara Adası’nın edebiyat ve sanat belleğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen MAEF, beşinci yılında da farklı kuşaklardan yazarları, sanatçıları ve okurları buluşturuyor. Marmara Adası’nın uzun yıllara dayanan edebiyat ve sanat birikiminden beslenen festival, bugüne kadar Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli, Burhan Sönmez, İnci Aral, Ayfer Tunç, Murat Gülsoy, Kemal Varol, Şebnem İşigüzel, Tarık Tufan, Sevim Ak, İclal Aydın ve Yekta Kopan gibi edebiyat dünyasından pek çok ismi ağırladı.

        Festivalin bu yılki konukları arasında Ayşe Kulin, Ayşe Övür, Ayşegül Devecioğlu, Eylem Ata, Hakan Günday, Hikmet Hükümenoğlu, Murat Meriç, Murathan Mungan, Oya Baydar, Özgür Mumcu ve Sevengül Sönmez yer alıyor. Program; film gösterimleri, “Sabahattin Ali Akşamı”, söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, dans gösterileri ve müzik dinletileriyle dört gün boyunca zengin bir içerik sunuyor. Festivalin sunuculuğunu ise bu yıl yazar ve yayıncı Aslı Tunç üstleniyor.

        Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği ve Marmara Adası Dostları Derneği’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen MAEF; Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yerel kurum ve kuruluşların katkılarıyla hayata geçiriliyor. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumların ortak katkısıyla büyümeyi sürdüren festival, adanın kültürel mirasını yaşatmayı ve köklü edebiyat geleneğini geleceğe taşımayı amaçlıyor.

        Katılımın ücretsiz olduğu festival, dört gün boyunca edebiyatın, sanatın ve kültürel paylaşımın bir parçası olmak isteyen herkesi Marmara Adası’nda buluşturuyor.

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