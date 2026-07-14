'Metot' ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, tiyatroseverleri bu hafta iki güçlü yapımla ağırlıyor. İlk oyun Semaver Kumpanya repertuvarında 10 yıldan fazla yer alan “Metot”. İspanyol Jordi Galceran’ın kaleme aldığı, Serkan Keskin’in yönettiği, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman’ın rol aldığı oyun, 20 Temmuz akşamı tiyatroseverlerle buluşuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini gözler önüne seren oyunda, iş görüşmesine gelen dört kişi, çarpıcı bir eleme sistemine dönüşen sınavlarla yeteneklerinden çok nelerden vazgeçebildikleriyle yüzleşiyor.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak olan ikinci oyun ise 24 Temmuz akşamı Peter Danish'in kaleme aldığı, Sevin Okyay'ın Türkçe’ye çevirdiği "Devlerin Savaşı". Oyun, 20. yüzyılın en büyük orkestra şeflerinden Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın yarım asrı aşan rekabetini merkezine alıyor. Hikâye, ikilinin Viyana'daki efsanevi Sacher Oteli'nin barında karşılaşmasıyla başlıyor ve hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla yüzleştikleri tek gecelik bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Nihal Usanmaz'ın yönettiği, Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz'ın rol aldığı "Devlerin Savaşı", izleyicilere iki büyük şefin klasik müzik tarihine damga vurmuş kayıtlarını kısa kesitler hâlinde dinleme fırsatı da sunuyor.

Oyunların biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.