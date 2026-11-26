Programın ilk etkinliği, 26 Kasım Perşembe, saat 14.00’te Doç. Dr. Fırat Arapoğlu’nun Birlikte Düşlemek, Birlikte Üretmek: Yoko Ono ve Fluxus başlıklı konferansı ile başlıyor. Arapoğlu, Yoko Ono’nun Fluxus’la ilişkisini, sanat–yaşam birlikteliğini odağına alarak işbirliği kavramını yalnızca sanatçılar arasındaki ortaklıklar üzerinden değil, izleyicinin yapıtın oluşumuna katılımı bağlamında da ilişkilendirecek. Sanatçının Fluxus’un gelişimindeki rolüne ve özgün konumuna değineceği konuşmasında, hayal gücünün, gündelik eylemlerin ve katılımın sanatsal üretimi nasıl dönüştürdüğünü irdeleyecek; sanatçının otoritesi ile katılımcının sorumluluğu arasındaki ilişkiyi tartışmaya açacak.

Yoko Ono, BEYAZ SATRANÇ TAKIMI, 1966

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3 Aralık Perşembe saat 14.00’te Doç Dr. Seda Yavuz Birlikte Rüya Görmek ya da Hareketin Olasılıkları başlıklı konuşmasında sanatçının Fluxus’la kesişen üretimine odaklanacak. Yavuz, içsel deneyimin ortak bir düşleme ve eylem alanına dönüşmesini; sessizlik ile ses, düşünce ile hareket, beden ile mekân arasındaki geçişler üzerinden inceleyecek. Konuşmada ayrıca yapıtın sınırlarının ve sanatçı ile izleyici arasındaki rollerin nasıl yeniden tanımlandığı üzerinde durulacak.

5 Aralık Cumartesi saat 14.00’te Yoko Ono: İçses ve İçyapı serginin küratörlerinden Connor Monahan ile SSM Müzesi Müdürü Ahu Antmen, Bir Yoko Ono Sergisi Müzeyi Nasıl Dönüştürür? başlıklı konuşmada sanatçının üretiminin müze mekânında açtığı yeni olanakları ele alacak. Connor Monahan ve Ahu Antmen, küratoryal çerçevesini birlikte oluşturdukları serginin hazırlık sürecinden yola çıkarak Ono’nun yapıtlarının farklı mekânlarda nasıl yeniden yorumlandığını değerlendirecek. Sanatçının katılıma dayalı üretiminin sergileme, yorumlama ve deneyimleme süreçlerini nasıl dönüştürdüğüne odaklanılacak söyleşide, sanatçı, yapıt ve izleyici arasındaki değişen ilişkiler de tartışılacak.

Yoko Ono, MEKAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ, 2008

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10 Aralık Perşembe, saat 14.00’te SSM Yayınlar Editörü Ecem Arslanay Birikim dergisinin eylül sayısında yayımlanan Mekânın Fiilini Değiştirmek: Yoko Ono başlıklı yazısından hareketle, sanatçının üretimini farklı bir perspektiften yorumlayacak. Arslanay, Ono’nun ses, beden, talimat, oyun ve hayal gücü aracılığıyla mekânın yerleşik kurallarını nasıl dönüştürdüğünü ve alışıldık eylemlere nasıl yeni anlamlar kazandırdığını inceleyecek. SPACE TRANSFORMER (Mekân Dönüştürücü), Cut Piece (Kesme Parçası) ve WAR IS OVER! If you want it (SAVAŞ BİTTİ! Bitmesini istiyorsan) gibi yapıtlarından yola çıkarak sanatçının yerleşik kabullere getirdiği müdahaleleri irdeleyecek; siyasetin büyük araçları karşısında küçük jestlerin yaratabileceği dönüşümün olanaklarını sorgulayacak.

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Sanat tarihçisi ve eleştirmen Dr. Jelena Stojković, 17 Aralık Perşembe, saat 14.00’te çevrim içi olarak gerçekleştireceği Yoko Ono’nun Japonya Yılları: Uluslararasıcılık ve Deneysellik başlıklı konuşmasında sanatçının Japonya’daki üretimine odaklanacak. The Impossible Avant-Garde: Surrealism and Photography in 1930s Japan kitabının da yazarı olan Stojković, 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan ve 1962’de Japonya’ya dönen Ono’nun, Japon avangart sanatının öncü sanatçıları ve kolektifleriyle kurduğu iş birlikleri üzerinden dönemin sanat ortamıyla ilişkisini ele alacak. Konuşmada ayrıca uluslararasıcılık ve deneyselliğin Ono’nun bu yıllardaki sanat pratiğindeki belirleyici rolü incelenecek.

Yoko Ono, SABAH IŞINLARI, 1997 ve NEHİR YATAĞI, 1996

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Programın son konuşması 19 Aralık Cumartesi saat 14.00’te gerçekleşecek. Gülşah Güray ve Kanat Atkaya, Yoko Ono ve John Lennon Hattında Müzikal Bir Sohbet başlıklı konuşmasında iki sanatçının farklı kültürel geçmişleri ve bağımsız sanatsal üretimlerinden yola çıkarak, birliktelikleri, ortak üretimleri, karşılaştıkları eleştiriler ve müzik dünyasında bıraktıkları izlere değinecek. Söyleşinin sonunda katılımcılarla okuma ve izleme önerilerinin yanı sıra Yoko Ono’nun müzikal üretimlerinden derlenen özel bir çalma listesi QR kod aracılığıyla paylaşılacak.