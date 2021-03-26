Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile sporcuların ücretlerinden alınan gelir vergisi oranı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren artırıldı. Yüzde 15 olan vergi oranı yüzde 20’ye çıkartıldı. Ayrıca, yıllık kazancı gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aşan sporculara ertesi yıl beyanname doldurma zorunluluğu getirildi. 2020 yılı kazançları için beyanname limiti 600 bin lira olarak belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra yeni imzalanan veya daha önce imzalanmış olup mali haklar yönden yenilenen sözleşmelere uygulanıyor.

Değişiklik uyarınca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden en üst ligdekiler için yüzde 20, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığı yapılan ödemelerden de yüzde 5 oranında vergi kesiliyor.

1 KASIM 2019 MİLAT

Kanun değişikliği, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanarak geçerlilik kazanan veya bu tarihten önce imzalanmakla birlikte sonradan süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle yenilenen sporcu sözleşmelerine uygulanıyor. Bu sözleşmelere istinaden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılıyor.

1 Kasım 2019 tarihinden önce imzalanmış ve bu tarihten sonra süre uzatımı ya da ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeyle çalışan sporcular, sözleşme sona erinceye kadar, yüzde 15 oranında vergi ödemeye devam edecekler.

2020’DEKİ KAZANCI 600 BİN LİRAYI AŞAN SPORCU BEYANNAME DOLDURACAK

Önceki yıllarda, kazanç tutarı ne olursa olsun sporculardan sadece yüzde 15 oranında vergi alınıyor ve bu nihai vergiyi oluşturuyordu.

Yeni sistemde ise 1 Kasım 2019 tarihinden sonra sözleşme imzalayan veya sözleşme yenileyen en üst liglerdeki sporcular, 2020 yılı kazançları 600 bin lirayı aşmışsa bu ayın sonuna kadar beyanname dolduracaklar. Kazancı 600 bin lirayı aşmayanlar beyanname doldurmayacaklar.

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışanlar tarafından elde edilen ücret gelirlerinin 600 bin lirayı aşması halinde de beyanname doldurulması gerekecek. Hesaplanacak vergi farkını ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyecekler.

1 Kasım 2019 tarihinden önce sözleşme imzalamış sporcular, geçen yıl kazandıkları tutar ne olursa olsun, sözleşme sona erinceye kadar beyanname vermeyecekler. Bu kişilerin kira, temettü gibi diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri gerekse bile spor kulübünden aldıkları ücretleri beyannameye dahil etmeyecekler.

KULÜBÜN TAHSİS ETTİĞİ TAŞIT VE KONUT BEYANNAMEDE GÖSTERİLECEK

Sporcuların vergiye tabi kazançlarının hesabında aylık ücretlerinin yanı sıra başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı gibi adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve diğer menfaatler de dikkate alınacak. Tüm bu ödemeler ücret kapsamında vergilendirilecek.

KULÜBÜ VERGİ BORCU TAKAN SPORCU YANDI

2020 yılında 600 bin lira brüt gelir elde eden sporcular için işvereni sıfatıyla kulüpler yüzde 20 oranında, yani 120 bin lira gelir vergisi ödedi. Geçen yılki kazancı 600 bin lira ve altında olan sporcular bu yıl ilave vergi ödemeyecek.

Ancak, geliri 600 bin lirayı aşanlar için doldurulacak beyanname ile yeni vergi borcu çıkacak. Beyanname sırasında, brüt kazancın yüzde 10’una kadar olan eğitim sağlık harcamalarını ve sigorta giderlerinin 35 bin 316 liraya kadar olan kısmını kazançlarından indirebilecekler. Bu indirimler sonrasında 2020 yılında örneğin 650 bin lira kazanç beyan eden sporcu için 215.870 TL vergi hesaplanacak.

Hesaplanan bu tutardan kulübün geçen yıl sporcu adına ödediği vergi mahsup edilecek. Kulüp geçen yıl 120 bin TL tutarındaki verginin tamamını ödedi ise 120 bin TL mahsup edilecek ve sporcu kalan tutarı ödeyecek.

Ancak, kulüp geçen yıl sporcunun ücretinden kestiği vergiyi maliyeye ödemedi ise mahsuplaşma yapılmayacak. Bu durumda sporcu 215.870 TL’nin tamamını ödeyecek. Kulübün ödemediği tutar sporcudan alınacak.

JOKEYLER YÜZDE 20 VERGİYE TABİ

Yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine yapılan ücret ödemeleri üzerinden de yüzde 20 oranında vergi kesiliyor. Vergi kesintisi, ödemeyi yapan lisans sahipleri veya at sahiplerince gerçekleştirilip onlar adına vergi dairesine yatırılıyor. Bunlardan ayrıca beyanname veya ilave vergi alınmayacak.