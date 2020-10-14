Kulüpler Birliği'nden

Kulüpler Birliği gündemdeki konularla ilgili toplanırken tribünlere seyirci alınması konusunda önemli açıklamalarda bulunuldu. Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, locaların yüzde 50'sinin açılma kararının önemli ama "yeterli" olmadığını belirterek "Cuma gününden itibaren localar %50 seviyede açılacak. Bu iyi bir başlangıç ama küçük bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz. Zaten UEFA'nın tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceği yönünde... Örneğin geçen günkü Rusya maçında %30 oranında seyirci alındı. Zaman içerisinde Türkiye'de de bunun olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz. Bazı statlarda loca yok, bu takımlar loca gelirinden faydalanamayacak. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise loca sayısı çok çok az. Geçen sene 8, bu sene 4 olmak üzere 12 maçı seyircisiz oynadık. Seyircilere kavuşuyoruz ama umudumuz, tribüne de taraftar almak yönünde" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞDAĞ'DAN "AVRUPA" MAÇI ÖNERİSİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Avrupa kupası maçlarına vurgu yaparak şunları söyledi: "Avrupa'daki rakiplerimiz %30 seyirciyle oynarken biz sahamızda seyircisiz oynayacağız. Avrupa maçları adeta bir milli maç havasında olacak. En azından Sivasspor ve bizim maçlarımızda bir pilot uygulama olabilir. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. İnşallah zirveyi zorlayan bir takım olacağız. Giuliano'nun lisansı çıktı. Sadece Visca değil birçok oyuncumuzun sözleşmesini uzattık. İlerleyen günlerde gerekli açıklamayı yapacağız."