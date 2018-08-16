Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) beklentilerinin, kulüpleri mali açıdan denetleyecek bir mekanizmayı hayata geçirmesi olduğunu söyledi.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'daki toplantısında genel olarak kulüplerin tasarruf konularının gündeme geldiğini belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmalarda önemli bir yol aldıklarının altını çizen Bedir, kulüplerin cesur bir şekilde içinde bulunduğu sorunlarla yüzleşmeye başlamalarının da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kulüplerin, gelirlerinin 5-6 katı borç yükü altında kaldığını ifade eden Başkan Bedir, şöyle konuştu:

"Kazandığımızla harcadığımız arasında çok ciddi dengesizlikler var. Ama bunun sorumlusu yok. Örneğin Kayserispor’u dernek statüsünde yönetiyoruz, genel kurulda millet elini kaldırıp tamam deyince hiçbir sorumluluğum yok. Bu kadar basit olmaması lazım. Derhal kulüpler yasası çıkmalı ve bizleri sorumlu tutmalı. Genel kuruldan aldığımız yetkinin üzerinden borçlanma yaptıysak hem bana lisans vermesinler hem de ben bıraksam bile hesabını sorsunlar. Kayserispor'u şampiyon yapmaktansa Türk futbolunun şu problemlerinin yüzde 10'unu düzeltsem yeter."

Toplantıda TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığını aktaran Erol Bedir, "Ali Bey de konuşulanları federasyona taşıyacağını belirtti. Ekonomik anlamda kulüpler yönetilemez duruma gelmiş. Her toplantıda 1-2 kulüp başkanı değişiyor. İyi niyetle geliyorlar, işin içinden çıkamayıp gidiyorlar. UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun buna benzer bir denetleyici kurul oluşturması gerek. Federasyon yapmazsa UEFA yapıyor, UEFA kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. UEFA'nın yaptığını federasyonun yapması gerek." ifadelerini kullandı.

"KULÜP TELEVİZYONLARI KAPATILACAK DİYE BİR ŞEY KONUŞULMADI"

Toplantıya artık tüm başkanların gelmesinin de birlik beraberlik adına çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bedir, konuşulanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantımızda kulüplerin tasarruf konuları gündeme geldi. Amatör branşlar, altyapılara yatırım, federasyonla ilişkiler, kulüplerin ekstra masraflarının kısılması, dövizin yükselmesi ve kulüplerin buna bağlı olarak sıkıntıya düşmesi gibi konular konuşuldu. Kulüp televizyonları konusu gündeme geldi ancak çok yüzeysel bir şekilde üstünden geçildi. Kulüp televizyonları kapatılacak, diye bir şey konuşulmadı. Bu toplantıdan tek başına televizyonları ve döviz kurunu manşete almak işi basitleştirmek olur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ