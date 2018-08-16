Öne Çıkanlar
Kulüpler Birliği Vakfı
Futbol
Haberler > Futbol > Kulüpler Birliği Vakfı'ndan kulüp televizyonu açıklaması

"Kulüp televizyonları kapatılacak diye bir şey konuşulmadı"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir "Kulüp televizyonları konusu gündeme geldi ancak çok yüzeysel bir şekilde üstünden geçildi. Kulüp televizyonları kapatılacak, diye bir şey konuşulmadı" dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe, 20:11:53 | Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) beklentilerinin, kulüpleri mali açıdan denetleyecek bir mekanizmayı hayata geçirmesi olduğunu söyledi.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'daki toplantısında genel olarak kulüplerin tasarruf konularının gündeme geldiğini belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmalarda önemli bir yol aldıklarının altını çizen Bedir, kulüplerin cesur bir şekilde içinde bulunduğu sorunlarla yüzleşmeye başlamalarının da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kulüplerin, gelirlerinin 5-6 katı borç yükü altında kaldığını ifade eden Başkan Bedir, şöyle konuştu:

"Kazandığımızla harcadığımız arasında çok ciddi dengesizlikler var. Ama bunun sorumlusu yok. Örneğin Kayserispor’u dernek statüsünde yönetiyoruz, genel kurulda millet elini kaldırıp tamam deyince hiçbir sorumluluğum yok. Bu kadar basit olmaması lazım. Derhal kulüpler yasası çıkmalı ve bizleri sorumlu tutmalı. Genel kuruldan aldığımız yetkinin üzerinden borçlanma yaptıysak hem bana lisans vermesinler hem de ben bıraksam bile hesabını sorsunlar. Kayserispor'u şampiyon yapmaktansa Türk futbolunun şu problemlerinin yüzde 10'unu düzeltsem yeter."

Toplantıda TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığını aktaran Erol Bedir, "Ali Bey de konuşulanları federasyona taşıyacağını belirtti. Ekonomik anlamda kulüpler yönetilemez duruma gelmiş. Her toplantıda 1-2 kulüp başkanı değişiyor. İyi niyetle geliyorlar, işin içinden çıkamayıp gidiyorlar. UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun buna benzer bir denetleyici kurul oluşturması gerek. Federasyon yapmazsa UEFA yapıyor, UEFA kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. UEFA'nın yaptığını federasyonun yapması gerek." ifadelerini kullandı.

"KULÜP TELEVİZYONLARI KAPATILACAK DİYE BİR ŞEY KONUŞULMADI"

Toplantıya artık tüm başkanların gelmesinin de birlik beraberlik adına çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bedir, konuşulanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantımızda kulüplerin tasarruf konuları gündeme geldi. Amatör branşlar, altyapılara yatırım, federasyonla ilişkiler, kulüplerin ekstra masraflarının kısılması, dövizin yükselmesi ve kulüplerin buna bağlı olarak sıkıntıya düşmesi gibi konular konuşuldu. Kulüp televizyonları konusu gündeme geldi ancak çok yüzeysel bir şekilde üstünden geçildi. Kulüp televizyonları kapatılacak, diye bir şey konuşulmadı. Bu toplantıdan tek başına televizyonları ve döviz kurunu manşete almak işi basitleştirmek olur."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.