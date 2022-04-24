Kumar baskınında şaşkına çeviren düzenek!

DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, derneğe baskın yapan polis ekipleri 48 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 48 kişiye 87 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.

Dernekte yapılan aramalarda ise şüphelilerin tombala makinesi, çekiliş topları ve kartlarını mutfaktaki fayansın altına uzaktan kumandayla çalışan asansörlü bir mekanizma kurarak gizledikleri tespit edildi.

Dernek binası mühürlenirken, sorumlusu olduğu belirtilen S.İ. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçun adli soruşturma başlatıldı.