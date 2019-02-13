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Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü

Giriş: 12.02.2019 - 10:32 | Güncelleme:  

Bir adam sahilde bulduğu bu garip cismin ne olduğunu merak etti. Adam, kabuğa benzer cismin içini açtığında şaşkına döndü

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    Kabuk görünümünde olan bu cisim hakkında bir fikriniz var mı? 

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    Muhtemelen bir böcek ya da bir kabuk olarak değerlendirmiş olabilirsiniz.

  • 3Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Bir adam sahilde bulduğu bu garip cismin ne olduğunu merak etti. Adam, kabuğa benzer cismin içini açtığında şaşkına döndü.

     

  • 4Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Çünkü adam, sahilde köpek balığı yumurtası ile karşılaştı.

  • 5Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Köpek balıkları üç farklı şekilde ürer. Bazıları diğer balıklarda olduğu gibi döllenmiş yumurtayı dışarıya bırakırlar. Bazıları yavrularını vücut içinde taşır ve bizdeki göbek bağına benzeyen bir organ aracılığıyla besler. Bazılarıysa döllenmiş olan yumurtayı vücut içinde tutar ama herhangi bir şekilde yavruyu beslemez ve gelişimini tamamlayınca dışarıya bırakır.

  • 6Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Bu yumurtalar esnek bir kapsül içinde bulunur.

     

     

  • 7Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Uçlarındaki ipliksi uzantılarla zeminlere tutunur.

     

  • 8Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Yavrular doğar doğmaz dişlerine uygun küçük balıklara saldırır.

     

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    Gebelik süreleri 9 ile 24 ay arasında değişir.

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    Bir defada en az 1 en çok 100 yavru doğurabilirler.

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    KIYIYA VURAN GARİP YARATIK PANİK YARATTI

    Avustralya'da Bundaberg şehrinin Queensland sahilinde yer alan Moore Park Sahili'nde kıyıda garip bir varlığa rastlandı.

     

  • 14Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    John ve eşi Riley Lindhom'un bulup kayıt altına aldığı devasa balığın yaklaşık 150 kilogram olduğu belirtildi.

     

  • 15Kumsalda buldu, içini açınca şaşkına döndü
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    Üzerinde herhangi bir yara izi bulunmayan ve ilk başta panik yaratan dev balığın gelgit sebebiyle karaya vurduğu tahmin ediliyor. 

     

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    'DÜNYANIN EN ÇİRKİN CANLISI' SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

    Sosyal medyada dolaşan bu kareler görenleri hayrete düşürdü. Devasa gövde ve kafaya sahip keçinin görüntüleri kısa sürede tüm dünyada yayıldı. İnternet kullanıcıları zavallı hayvan için "Dünyanın en çirkin keçisi olabilir" yorumunda da bulundu. 

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    Yanındaki diğer keçilerin neredeyse iki katı büyüklüğünde olan hayvan, kafasındaki şekil bozuklukları nedeniyle "dinozor"a benzetildi. 

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    Eşine nadiren rastlanan hayvanın doğum öncesi anne karnında yaşadığı bir mutasyona bağlı olarak bir rahatsızlık geçirdiği düşünüldü. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Florin Feneru, tuhaf canlının Şam keçisi denen yerli bir tür olduğunu söyledi.

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    Feneru, "Halep ya da Şam keçisi olarak bilinen bu canlı Suriye, Kıbrıs ve Lübnan'da yetişir ve süt üretiminde kullanılır. Bu keçi ise mutasyona uğramış, ayrıca hayvanın kulakları çok uzun olduğu için kesilmiş olabilir" dedi.

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