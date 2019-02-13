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Feneru, "Halep ya da Şam keçisi olarak bilinen bu canlı Suriye, Kıbrıs ve Lübnan'da yetişir ve süt üretiminde kullanılır. Bu keçi ise mutasyona uğramış, ayrıca hayvanın kulakları çok uzun olduğu için kesilmiş olabilir" dedi.