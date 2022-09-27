Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu: Kuntz rezil oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu: Kuntz rezil oldu

Türkiye A Milli Takım futbolcuları ve Teknik Direktör Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında alınan yenilgi sonrası dünya basınını şaşırttı. Kuntz kendi ülkesi Almanya’da ‘utanç’, ‘rezil oldu’ gibi ifadelerle eleştirildi. İşte Alman basınında maç ile ilgili başlıklar

ABONE OL
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    A Milli Takım’ın Faroe Adaları karşısında aldığı yenilgi sonrası Teknik Direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağı oldu. Dünya gündemine giren Kuntz, kendi ülkesi Almanya’yı bile şoka uğrattı.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Bazı Alman haber sitelerinde 2-1'lik Faroe Adaları mağlubiyetinin başlıkları ve yorumları:
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Bild.de: Kuntz'un Türkiye'deki işi sallantıda... Türkler, B Ligi'ne yükselmeyi başarsa da Faroe Adaları'na karşı alınan yenilgi gerçek bir utanç.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Dtj-online.de: Kuntz çifte utançtan (Lüksemburg beraberliği ve F.Adaları yenilgisi) sonra artan baskı altında: Eski U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nda Türkiye ile yine kendini rezil etti. Türkiye Perşembe günü de Lüksemburg ile sadece 3-3 berabere kalabildi.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Sueddeutsche.de: Kuntz, Faroe Adaları'na yenilerek kendini rezil ediyor. Eski U21 milli antrenörü, geçen hafta da Lüksemburg ile berabere kalmıştı. 
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Zdf.de: Kuntz, Faroe Adaları'nda rezil oldu. Türkiye şimdiden grup zaferini ve terfisini garantiledi ama Stefan Kuntz'un takımı Faroe Adaları'nda 2-1 kaybetti.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Kicker.de: Türkiye'nin Faroe Adaları'ndaki utancı: 'Gerçek bu': Son maçtan önce Türkiye, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi başardı.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı oynanan maçlar bu nedenle sadece bir test maçı karakterine sahipti, ancak sonunda yine de Kuntz'u havaya uçurdular. 
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Aachener-zeitung.de: Kuntz, kendini aptal yerine koyuyor.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Boerse-express.com: Türkiye'nin Faroe Adaları utancı. C Ligi'nde Türkiye sansasyonel bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    İSKOÇYA VE ÇEK MAÇINA YENİ HOCA

    Alman Kicker, Kuntz'un Türk Milli Takımı'nda devam etme şansının düşük olduğunu da vurguladı. Haberde, "Alman U-21 milli takımının eski teknik direktörü uzun süredir bir anlayış bekliyor.
  • Kuntz rezil oldu - Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu

    Özellikle 1 yıl önce takımı devraldığında, 'Hemen olmayacak' demişti. Karşı rüzgara rağmen bu kararlılığını koruyor ancak Türkiye, Katar'daki Dünya Kupası'ndan önce İskoçya ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iki test hazırlık maçına yeni hocayla çıkmak niyetinde’’ ifadelerine yer verildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.