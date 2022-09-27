Alman basını, Faroe Adaları yenilgisini utanç verici buldu: Kuntz rezil oldu

Dtj-online.de: Kuntz çifte utançtan (Lüksemburg beraberliği ve F.Adaları yenilgisi) sonra artan baskı altında: Eski U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nda Türkiye ile yine kendini rezil etti. Türkiye Perşembe günü de Lüksemburg ile sadece 3-3 berabere kalabildi.