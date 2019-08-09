Ham deride ithalata bağımlı olan deri sektörü, Kurban Bayramı’nda elde edilecek derilerin bilinçli kesim ve stoklama ile sektörü rahatlatacağını düşünüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, ham deri ihtiyacını ülke olarak karşılayabilecek potansiyelimizin olduğunu belirtti.

Kurban derilerinde doğru kesim ve bilinçli saklamanın önemli olduğunu söyleyen Şenocak, “Doğru kesim ve bilinçli saklama yöntemleri, kurban derilerini ekonomiye kazandırabilmek için oldukça önemli. Türkiye’de her yıl deri sanayimiz, 5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ve bu da sektörümüze 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak. Yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama yöntemleri ile sektörümüze kazandırılmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Kurban derilerinin ülkemize çok önemli döviz girdisi sağladığını da vurgulayan Şenocak, şunları söyledi: “Deri işletmeleri kurban derilerini işleyerek yerli üreticilere satıyor, onlar da bu derilerden ürettiği ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerini ihraç ediyor. Böylece ülkemize önemli döviz girdisi sağlanıyor.”

DERİ 2 SAAT İÇİNDE TUZLANMALI

Türkiye’nin ham deri ihtiyacının önemli bölümünü yurt içinden temin edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Şenocak, “Son yıllarda daralma eğilimi gözlense de, hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için kurbanın doğru kesimi çok önemli. Kurban derilerinin ekonomik değerini kaybetmemesi için; derinin belediyelerin mezbahalarında, profesyonel kesiciler tarafından kesilip gölgede saklanması ve delinmemesi gerekir. Deri bıçakla yüzülmemeli, vakumla ayrılmalı. En önemlisi ise iki saat içinde derinin tuzlanması gerekir. Bakanlık veya çeşitli STK’lar, kurban derilerinin tuzlanması için camilere bedava tuz stokları yapabilir. En azından bir ön tuzlanma yapılmalıdır ki deriyi kurtaralım. Aksi halde bakteri üretir ve deforme olur, kalitesi düşer. Ayrıca deri, serin yerde saklanmalı, güneş altında bırakılmamalı.’’ dedi.

KURBAN BAYRAMI HAM DERİ İHTİYACI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Deri üretiminde ihtiyaç duydukları ham derinin bir bölümünü ithal etmek zorunda olduklarını vurgulayan Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, “Yerli kaynaklar kesimlerin azlığı nedeniyle ihtiyaca cevap veremiyor. Bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler son derece önemli. Kurban Bayramının yaklaştığı şu günlerde Deri sanayimizin hammaddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan ²Kurban Derileri²nden azami randıman alınması, kayıpların önlenmesi gerekiyor. Cari fiyatlarla hesaplandığı zaman 200 milyon TL’nin üzerinde bir milli servet söz konusu. Yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler ile milli servetin israf edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.” dedi. Hayvan varlığımızın sürdürülebilirliğinin de önemli bir konu olduğunu dile getiren Uyguner sözlerini şöyle noktaladı: “Son zamanlarda bayramlarda vekaletle yapılan kesimlerde dişi hayvan kesimine yönelme olduğu edindiğimiz izlenimler arasında. Dişi hayvan kesimi maalesef hayvan varlığını artırmaya çalışan bir ülkeye zarar veren bir uygulama. Bayramlarda dişi hayvan kesiminin olası asgari seviyelerde tutulması Bakanlığımızın hayvan sayısını artırma yönündeki çabalarına katkı sağlayacaktır.”